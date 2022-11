«Sono stata "sfiduciata" dalla sezione locale del mio partito ormai otto mesi fa, senza che la stessa avesse tale potere-facoltà: gli assessori, infatti e persino i consiglieri, sebbene questi ultimi eletti nella lista di un determinato partito, agiscono senza vincolo di mandato; l'istituto della cosiddetta "sfiducia" dell'assessore non è inoltre previsto da alcuna norma amministrativa e neppure dallo Statuto del Partito Democratico. Dunque se di "sfiducia" si è trattato, essa è stata del tutto illegittima». È quanto rilevato da, assessore comunale di Corato,in una nota.«Andando alla causa di tale "sfiducia", appare evidente come essa sia stata diretta conseguenza del mio esercizio del diritto di critica verso la corrente prevalente della sezione del mio partito del quale non avrei "seguito la linea politica"., considerato che le decisioni venivano assunte senza che di esse si discutesse in assemblea e, spesso neppure nel direttivo. Proprio per correggere questa prassi, che definirei antidemocratica, ho più volte proposto di convocare le riunioni fissando preventivamente gli argomenti da trattare e di cristallizzare le decisioni in apposito verbale ma mi è stato ripetutamente risposto cheRilevo inoltre che, in Giunta, ho approvato e sottoscritto le stesse delibere sottoscritte dall'altro assessore-tesserato Pd. E quindi, mi domando:Sono rimasti senza risposta questi quesiti, sottoposti da me in ogni sede, formale e non. Alla fine ho dovuto concludere che evidentemente una risposta non c'era» ha argomentato.«Ho continuato a lavorare quale fiduciaria del Sindaco, con in tasca la tessera di un partito che a livello locale mi aveva "sfiduciata" e che a livello più ampio mi ha chiesto di temporeggiare in attesa di azioni, iniziative, chiarimenti che non sono mai avvenuti. Quanto accaduto nelmi ha fatto definitivamente desistere dalla volontà di comprendere le ragioni a me oscure di questo comportamento politico.Assistere alla assurdità di un corto circuito in cui si infrangono tutti i canoni di civile convivenza, le regole minime della democrazia, e l'io prevarica sul noi, non può più vedere il mio nome e la mia storia richiamatici accanto, nemmeno per sbaglio» ha sostenuto.. Invierò la mia tessera alla segreteria regionale, già informata per le vie brevi della - a dir poco - incresciosa situazione in cui versa il Partito Democratico di Corato. Da ultimo, sento l'esigenza, con un po' di nostalgia, di ringraziare di cuore il professor Riccardo Mazzilli, già segretario comunale del Pd, che all'epoca mi fece appassionare al progetto di un partito del quale non vedo ora alcuna traccia, almeno a livello locale.: la delusione verso il Partito Democratico non è delusione per la politica, intesa nel senso più nobile del termine. Concludo precisando che, anche accese, che seguiranno a questo comunicato, non coglierò alcuna provocazione perché non ho alcuna voglia di inseguire le polemiche. Questo comunicato risponde alla sola esigenza di ufficializzare la mia personale posizione politica perché».