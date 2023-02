Contest fotografico "Viva Il Carnevale": oggi ultimo giorno per inviare la tua foto

Primo posto (in base al numero di like)

Secondo posto (in base al numero di like)

Terzo posto (in base al numero di like)

Riconoscimento speciale della redazione

Oggi 21 febbraio è l'ultimo giorno utile per partecipare al concorso fotografico, progetto finalizzato a selezionare immagini che al meglio rappresentano le atmosfere, i costumi, i colori del Carnevale a Corato.Da domani tutti gli scatti saranno raccolti e pubblicati in un unico album sulla nostra: potrai votare la tua foto preferita con un like, entro e non oltre domenica 26 febbraio. Vincono le tre fotografie più "cliccate".Illa redazione si riunirà ed individuerà le fotografie che hanno ricevuto il maggior numero di like decretando i vincitori, che riceveranno un simbolico trofeo dell'iniziativa.Inoltre verrà individuata una ulteriore fotografia vincitrice - a cui verrà consegnato un premio speciale - scelta dalla redazione.I risultati verranno pubblicati su CoratoViva e sui relativi canali social e successivamente verrà organizzata una piccolaper il conferimento dei simbolici trofei ai vincitori, che saranno dunque:Invia la tua foto al nostro indirizzo mail vivailcarnevalecorato@gmail.com e... che vinca il migliore!