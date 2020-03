Coronavirus, MarinoBus e FlixBus sospendono l'operatività

«In seguito alle misure restrittive introdotte dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus, da martedì 17 marzo saranno sospesi tutti i collegamenti operati dalla, sia a corto che a lungo raggio. Gli ultimi autobus in partenza saranno quelli in programma per lunedì 16 marzo».Lo comunica l'azienda di trasporti che prevede la ripresa dei collegamenti a partire dalla notte tra il 3 e il 4 aprile.«Fino alla data di sospensione del servizio, i nostri collegamenti potrebbero subire variazioni o cancellazioni. In caso di soppressione o modifica sarà nostra premura provvedere al contatto diretto di ogni viaggiatore».I biglietti venduti per i viaggi previsti a partire da martedì 17 marzo saranno rimborsati integralmente in borsellino, così da poter pianificare senza affanni il prossimo viaggio. Tutti i viaggiatori in possesso di un biglietto riceveranno comunicazione dall'azienda con le indicazioni del caso.L'azienda, invita tutti a seguire costantemente gli aggiornamenti promulgati dal Governo ed adottare un comportamento responsabile.«Vi ricordiamo di viaggiare solo per assoluta e verificata necessità, comunque sempre dotati di autocertificazione per la giustificazione dei movimenti (consultare sito Ministero degli Interni). Esortiamo tutti i viaggiatori a dotarsi di guanti e mascherina prima di mettersi in viaggio​».Anchesospende le sue corse su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile «Per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni, a seguito della pubblicazione del DPCM del 9 marzo 2020 in merito di Coronavirus (Covid-19), che estende a tutto il territorio nazionale la richiesta di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio»Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso del prezzo tramite un voucher senza costi di cancellazione, che verrà inviato alla email usata al momento della prenotazione. «Ci rammarichiamo per i disagi e speriamo di riuscire presto a tornare a viaggiare con voi» - comunica l'azienda.