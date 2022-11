Resterà aperta fino a giovedì 17 novembre l'opportunità di iscriversi al servizio di trasporto da e per gli istituti scolastici organizzato dal Comune di Corato. Sarà possibile effettuare domanda per le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuola dell'obbligo) e per bambini e bambine della scuola dell'infanzia statale "Torre Palomba" e "Madonna Pellegrina" residenti nel territorio di Corato.Le domande di iscrizione al servizio dovranno essere compilate esclusivamente on line, collegandosi al portale dell' azienda che gestisce il servizio (link) Sarà necessario indicare un indirizzo e-mail sul quale saranno inviate tutte comunicazioni inerenti il servizio.Il richiedente, genitore o affidatario del minore, avrà cura, nella compilazione della domanda, redatta in forma di autocertificazione, di comunicare: il plesso, la classe e la sezione di iscrizione del minore; la fascia Isee di appartenenza con relativa attestazione in corso di validità, priva di annotazioni. In caso di genitori non conviventi va allegata l'attestazione Isee "minorenni". La mancata indicazione della fascia Isee comporta l'applicazione della tariffa intera.Sono esenti dal pagamento i bambini e le bambine diversamente abili, in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992). Si applicherà una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio di trasporto scolastico.Per richiedere chiarimenti ed informazioni è possibile telefonare al n° 0808986401 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.Informazioni su tariffe e modalità di pagamento sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link) «Siamo finalmente pronti per avviare anche il servizio di trasporto scolastico» ha affermato il vicesindaco. «Come per la mensa, anche questo servizio sarà completamente digitalizzato per le fasi di iscrizione e pagamento riducendo così i tempi e semplificando le procedure. Avremo dinanzi a noi una stabilità di servizio garantita da un bando di gara che ha previsto un'aggiudicazione di 2 anni estendibile ad altri 2 di proroga. Di questo ringrazio gli uffici amministrativi che hanno lavorato anche per la definizione di questo servizio in maniera ineccepibile. Avviamo quindi una importante fase di stabilità e certezza per due servizi essenziali per per la comunità scolastica e per le famiglie».