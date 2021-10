“Cottura media”, a Trani l’arte della cucina di mare in tutta la sua freschezza

12 foto Cottura Media Trani

Nella sua tradizione gastronomica la città di Trani, perla dell'Adriatico, è indissolubilmente legata al mare e alle sue squisitezze. Così anche il ristorante "Cottura media" di Nicola Nenna, punto di riferimento della buona cucina tranese in Piazza Cesare Battisti, ha deciso di rimanere fedele alla propria formazione e continuare a specializzarsi nella cucina di pesce, con due obiettivi chiari: qualità e freschezza.È una vera e propria "hostaria di mare" in cui gustare il meglio dei prodotti tipici, come ci racconta Nicola Nenna. «Nel nostro menù trova spazio il meglio dell'arte culinaria del Sud e di Trani in particolare: serviamo proposte tutte rigorosamente di pesce, dal classico e immancabile pesce crudo alle specialità marinare cotte, con ricette storiche della nostra tradizione. Nella mia carriera ho sempre lavorato nei ristoranti di pesce e dopo 25 anni resta sempre questo il mio "chiodo fisso", cercando di migliorare sempre di più e perfezionare le proposte legate alle ricette di mare».Numerose sono state le celebrità che hanno fatto tappa da "Cottura media": Samuele Bersani, Malika Ayane, Luisa Corna, Giorgio Panariello, Fausto Leali, Carolina Morace, Sebastiano Somma… L'elenco degli illustri ospiti è lungo, sinonimo di un luogo in cui il buon cibo si sposa con l'ospitalità e un'accoglienza impeccabile e professionale.Inoltre, per cinque anni consecutivi a dicembre "Cottura media" ha promosso l'iniziativa "Natale con loro", cena solidale in collaborazione con il Comune di Trani. Anche lo scorso anno, con l'emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento della classica cena natalizia, Nicola e il suo staff hanno preparato pasti donati alla Caritas per far arrivare il loro omaggio direttamente nelle case delle famiglie più bisognose. «È una iniziativa a cui teniamo molto e che sicuramente ripeteremo anche quest'anno – conclude Nicola – la sosteniamo integralmente perché vogliamo dare nel nostro piccolo un contributo alla città che sia d'esempio e che resti nel cuore delle persone».