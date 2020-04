Da Archeoclub strategie di rilancio dei beni culturali e ambientali

Idee e proposte per il futuro del nostro patrimonio



Il Covid-19 ha fatto emergere criticità che impongono dei cambiamenti radicali rispetto alle modalità di gestione del patrimonio culturale, ambientale, artistico e antropologico. L'esigenza di una diversa distanza sociale, obbliga l'intera comunità a ridisegnare modi, strumenti, tecnologie, tempi e narrazioni della memoria materiale e immateriali di cui siamo custodi.



Vogliamo dare il nostro contributo - non solo confermando l'impegno associativo sul campo - ma strutturando un possibile manifesto di azioni culturali da condividere con il Ministero dei Beni Culturali e dell'Ambiente.



L'idea è di raccogliere le migliori idee che provengono dai tanti territori, che vivono specificità e diversità, con particolare attenzione alle perifericità del patrimonio culturale che spesso è marginale rispetto ai circuiti turistici e per questo vive – oggi più che mai – il rischio di un totale abbandono. L'Obiettivo deve essere quello di stimolare la collettività sul tema delle "proposte"/"soluzioni"/"idee" per un rilancio futuro del Paese Italia, dell'economia italiana e del turismo italiano!



Le parole chiave sono: distanza sociale, digitalizzazione, realtà aumentata e virtuale, turismo, destagionalizzazione, perifericità culturale, formazione, accessibilità, infrastrutture, ricettività, fruizione, ricerca.



Da ultimo la scrivente Sede Locale di Corato, coglie l'occasione per presentare la sua nuova rubrica settimanale on-line dal titolo: "Le storie nella Storia di Corato: studi, documenti, antichi e moderni, che raccontano il nostro passato".



Una rubrica di divulgazione della cultura, tesa a far conoscere il nostro territorio attraverso non solo la promozione di luoghi e attività creative, ma anche tramite la pubblicazione di elaborati culturali, tra i quali ricordiamo i recentissimi "I Trigrammi di San Bernardino nel centro storico di Corato" e "La Via Traiana a Corato".



Per ulteriori approfondimenti seguiteci sui social facebook / instagram / twitter / e sui siti http://www.archeoclubcorato.it/ e http://www.archeoclubitalia.org/

L'Archeoclub d'Italia, coinvolgendo le tante sedi presenti in Italia, intende avviare diverse strategie di rilancio dei beni culturali e ambientali del nostro paese, in termini di fruizione, valorizzazione, promozione e recupero.