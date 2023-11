Dal turismo itinerante al turismo elettromagnetico

"Voglio ricordare che, quando l'associazione Camper...ando ha chiesto unincontro, anche più di una volta, io personalmente ho fatto un sopralluogo,se non più di uno, coi i soci dell'associazione e li ho condotti in quellearee che potessero rispondere ai requisiti. Ma nessuna di queste areeandava bene all'associazione, noi non abbiamo negato nullaall'associazione: una era troppo periferica, l'altra non era ben collegata,l'altra non aveva l'ombra, l'altra era troppo piccola, l'altra era troppogrande, nessuna area di quelle che sono state presentate incontrava ilfavore, il gusto dell'associazione. Nessuno ha negato nulla, siamofavorevolissimi a reperire quanto prima un'area idonea ma al momento tra learee disponibili nessuna è stata gradita, questo è."Queste le parole pronunciate ieri sera dall'assessore Antonella Varesano inrisposta alla proposta della consigliera Nadia D'Introno di inserire nelDUP l'impegno dell'amministrazione a realizzare un'area camper a Corato.Impegno peraltro già manifestato già lo scorso 22 novembre quando ilconsiglio comunale votò all'unanimità la mozione presentata dalla stessaconsigliera D'Introno.Il 22 ottobre 2021 nel corso di una conferenza organizzata incollaborazione con la Federazione Nazionale a favore del Turismo ItineranteUnione Club Amici, la Regione Puglia, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia,la Pro Loco, L'AIC, l'associazione Corato Connect e l'associazione Articolo49, il Sindaco colse i vantaggi della creazione di un'area camperimpegnando l'amministrazione a procedere in tal senso.Dopo quel giorno, c'è stato un unico incontro, circa dieci giorni dopo, incui l'assessore Varesano in compagnia di un funzionario comunale, hannomostrato due sole aree. Una è in zona via Trani esclusa immediatamenteperché caratterizzata da una forte pendenza, peraltro rilevata anche dalfunzionario comunale. La seconda, ancora più clamorosa, su via Castel delMonte, nell'area in cui insiste un traliccio dell'alta tensione proprio difianco il Liceo Classico.L'amministrazione che della rigenerazione urbana, del rilancio del verde,che progetta l'eco estramurale, destina al turismo itinerante una bellaarea sosta all'ombra del traliccio dell'alta tensione. Non c'è molto altroda dire.Mente l'assessore quando dice di averci incontrato più di una volta, mapreoccupa ancor di più la versione dei fatti che, parametrata alle due areeproposte, ha lasciato noi camperisti molto perplessi. È cosìincomprensibile per un assessore, peraltro tecnico, comprendere che un'areacamper non può essere fatta su un suolo in forte pendenza? È cosìincomprensibile per un assessore che spesso parla di rigenerazione,sostenibilità, pianificazione del verde, avvertire imbarazzo nell'ospitareturisti sotto un traliccio dell'alta tensione, in prossimità tra l'altro diuna statale e di un ponte con migliaia di attraversamenti al giorno?La speranza è che l'assessore in piena trance da consiglio comunale, abbiavoluto arginare l'innocua iniziativa della consigliera D'Introno, con undiscorso di pura propaganda, ma che purtroppo per lei non ha alcunacorrispondenza con quanto accaduto realmente. Non vorremmo mai pensareinfatti che il nostro Sindaco ha affidato la riprogettazione urbana dellacittà ad un assessore che fa fatica a comprendere che un turista non vaospitato sotto un traliccio dell'alta tensione.Riponiamo la speranza in chi come il Sindaco, nell'intervento successivo aquello totalmente stonato dell'assessore, ha provato a riprendere le redinidi un progetto che noi, assieme a tutte le associazioni di categoria,riteniamo possa portare solo vantaggi alla nostra città.Inutile nascondere che ci ha sorpreso non vedere inserito nel DUP larealizzazione dell'area camper, in continuità con l'impegno preso lo scorsonovembre. Ci ha sorpreso ancor di più non veder accolto, non solo dallamaggioranza ma anche dall'opposizione, l'emendamento con cui la consiglieraD'Introno ha voluto integrare il DUP stesso, trattando di fatto, quello chedovrebbe essere un buon progetto per la comunità, un'occasione in cui lapolitica misura i muscoli.Il 10 novembre avremo un incontro online a cui confidiamo partecipi ilSindaco per poterci rasserenare smentendo quanto di infelice è statosostenuto dal suo assessore e confermando l'impegno dell'amministrazione arealizzare a stretto giro e concretamente l'area camper nella nostra città.