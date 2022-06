L'autrice della silloge "Fiore e canto" Luisa Varesano sarà ospite dell'incontro organizzato dalla libreria biscegliese Prendi Luna Book&More, in collaborazione con l'associazione Fabulanova In-Versus. L'appuntamento è in programma giovedì 30 giugno in via Ottavio Tupputi, che sarà per l'occasione chiusa al traffico.La poetessa coratina, docente di inglese e appassionata di pittura, musica e scrittura, sarà protagonista dell'interessante evento che sarà moderato da Antonella Puddu.Inizio fissato a partire dalle ore 20. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica (contattare lo 0808092484).