La Poesia è spesso assente nelle librerie o relegata a pochissimi scaffali, gli ultimi, quelli più in alto. Eppure la Poesia è in TUTTO, espressione del TUTTO. Non pensate sia giusto diffonderla, farla ascoltare, percepire...sentire? Io penso di si. È una missione!



Questo è il mio goal personale che passa attraverso lo scrivere versi ma anche attraverso l'organizzazione di incontri sulla poesia inedita, una poesia "senzamercato", o non "venduta alla politica", così come attraverso la presentazione di libri poetici non commerciali, di altissimo livello, nati dalla penna di autori geniali e coraggiosi, pluripremiati con riconoscimenti prestigiosi per la stessa, sconosciuti ai più perché la vera poesia non ha granché di visibilità al grande pubblico. Così è anche per le case editrici che la pubblicano che si identificano, a loro volta, in presidi di cultura poetica, soprattutto a livello territoriale. Ambito complesso e complicato quello del diffondere Poesia, nell'elevato rischio di contaminazione con prodotti 'popolari' ma di scarsa qualità, la superfetazione della Poesia, la Poesia "comprata dalle lobby" (perché si, dovete sapere che esiste anche questo). Un lavoro continuo e costante di espansione, apertura dal piccolo al grande, laddove spinta inversa viene dal proliferare di gruppi virtuali e non che si autogratificano, blindati, in cui si legge e scrive non per l'altro ma per se stessi e per ottenere un vacuo consenso dai partecipanti del gruppo stesso, chiuso in se stesso. Insomma...una dura missione la mia che punto a mantenere la mia libertà.



Nella serata di giovedì 30 giugno ho continuato a compiere il mio intento, in stile "naturale" presso la libreria Prendi Luna nel centro storico di Bisceglie, con la presentazione del libro "Fiore e canto" di Luisa Varesano (Secop Edizioni), quasi un libro "sacro" sulla poesia della vita e della morte...bellissimo. È stata la mia prima esperienza di presentazione di libri, riuscitissima. Ringrazio i librai Cetta e Mauro, coraggiosi gestori di una piccola libreria indipendente, un gioiellino da visitare. Ringrazio l'autrice che mi ha affidato la sua creatura e tutti i presenti...attenti. Prossimo appuntamento con Gianpaolo Mastropasqua ed il suo ''Viaggio salvatico" Fallone Editore. A presto data e dettagli. Ringrazio chi avrà voluto pazientemente e convintamente leggere l'intero post.

Un abbraccio circolare e sentito, in poesia.