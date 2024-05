Azione Cattolica e Fondazione Telethon ancora insieme

Anche quest'anno il gruppo parrocchiale di Azione Cattolica "Madonna delle Grazie" di Corato è a fianco della Fondazione Telethon per la campagna di primavera #ioperlei.Oggi i volontari saranno in piazza C. Battisti, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 20,00 per distribuire i "Cuori di Biscotti", dolci prodotti in esclusiva per Telethon.L'impegno dei volontari di Azione Cattolica continua con la serata testimonianza di una mamma "rara" Maria e di sua figlia Rosy.L'appuntamento è per giovedì 9 maggio, alle ore 20, presso il salone parrocchiale "S. M. Greca" di via Leonello 9.