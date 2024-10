Despar Centro Sud lancia il nuovo concorso “Sfida l’Intelligenza Artificiale con Pino & Vinci con Despar”

Anche quest'anno torna ilproposto dasui profili Facebook e Instagram:è rivolto a tutti i clienti Despar, nonché alla community online, cresciuta negli ultimi anni in modo considerevole e strategicamente importante per valorizzare le iniziative di Maiora-Despar Centro Sud.Per questo motivo, Despar Centro Sud lancia un concorso conin palio edifferenti, accessibili sulla piattaforma www.desparconcorsi.it (un memory game, un gioco con prova d'acquisto e la nuova modalità di estrazione finale a soglie).Tra gli obiettivi di questo concorso vi è sicuramente quello dell'e della, grazie ad una, particolarmente utile ad instaurare un rapporto di fiducia. Il requisito dell'acquisto di un prodotto delle linee a marchio Despar e la possibilità di accumulare punti facendo più volte la spesa sono finalizzati ad, nonché a rafforzare la, dal momento che in tal modo per il cliente aumentano le chance di vincere uno tra i super premi.Vi è anche il fine di spronare le persone all'utilizzo dellee della: quest'ultima, infatti, si può inserire in fase di registrazione, consentendo di monitorare l'effettivo successo del concorso, anche grazie alle preziose analisi elaborate dal CRM, che saranno utilizzate per sviluppareancora più. Inoltre, l'ulteriore ampliamento del seguito sui canali social accrescerà la possibilità di veicolare ad unalee ia cui Despar Centro Sud aderisce e in cui crede.La mascotte Pino, già volto del Concorso del 2023, porta con sé un'originale, ovvero l'opportunità ditramite l'alimentata da Bravissima.ai, l'agente IA sviluppato da MediaMilano. Questo sistema offrealle domande dei consumatori, eliminando il problema della lettura di regolamenti complessi e rendendo dunquealle iniziative promozionali.Inoltre, si riconferma punto di forza di questa iniziativa ildegli oltre 20.000 premi direttamente nei punti vendita: il vincitore può organizzare dal sito il proprio ritiro nel punto vendita di fiducia comodamente e senza attese, tramite un apposito software di booking & ticketing. In tal modo, anche l'operatività all'interno dei supermercati diviene più efficiente.Il Concorso del 2024 punta quindi ad unsempre maggiore della clientela, affinché possa sentirsi a casa e parte di una: quella di«I nostri canali social rappresentano strumenti incisivi e versatili per dare voce al nostro marchio e alla nostra rete nel centro-sud – spiega, CDA Maiora SpA SB con delega a Comunicazione e CSR – Questo concorso vuole rafforzare ancora di più il legame con la community e amplificare la brand awareness. Durante gli anni scorsi i nostri concorsi ci hanno permesso una diffusione online sempre più capillare: nel 2023 abbiamo raggiunto oltre 300.000 utenti. Dopo il successo del concorso a premi dell'ultimo anno, siamo determinati a superare i risultati ottenuti».