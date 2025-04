Mario Matteo Malcangi è il vice coordinatore regionale di VeroCentro

È da poco nato il movimento politicoche si propone come «centro vero nel panorama politico regionale». Il coratinoè stato insignito del ruolo di vice coordinatore regionale.Di seguito la nota esplicativa che spiega la mission del nuovo gruppo.«Il Centro politico rappresenta una posizione cruciale nel panorama politico italiano. Si colloca tra le diverse ideologie politiche, fungendo da mediatore tra le posizioni estreme. Si propone come punto di riferimento per quelle persone che cercano soluzioni equilibrate e pragmatiche ai problemi sociali ed economici. Valori come la giustizia sociale, la libertà personale e la responsabilità individuale, attraverso politiche che combinano elementi di economia di mercato con un forte impegno verso il welfare state, sono il segno distintivo dell'essere di Centro. Alla nascita della nuova formazione politica aderiscono 42 amministratori della provincia di Bari."VeroCentro" è il movimento politico che si pone al servizio della comunità come luogo di confronto in cui ascoltare le necessità dei cittadini, dove riconoscere i bisogni delle persone per elaborare soluzioni alle emergenze. Uno spazio in cui i singoli che non si riconoscono nei movimenti politici tradizionali o nazionali formeranno un unico gruppo, un team di persone che interagiscono, sviluppando una rete di relazioni. "VeroCentro" è pronto con la sua "squadra" a cominciare il proprio lavoro: per il presente e per le future generazioni.VeroCentro si è strutturato con un Consiglio Direttivo nelle persone didi Bitonto, presidente,di Polignano a Mare, vice presidente, edi Capurso, tesoriere. La presenza territoriale sarà garantita attraverso il coordinatore regionaledi Altamura,il coordinatore amministrativo regionaledi Polignano, il coordinatore della provincia di Bari,di Sannicandro, il vice coordinatore della provincia di Baridi Gravina, il coordinatore amministrativo della provincia di Baridi Adelfia, la dirigente Sezione Donna della provincia di Baridi Cellamare».