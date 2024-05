In fuga sull'auto rubata. Lo schianto su un muretto a secco: ricercati

A bordo di un'auto rubata dopo aver tentato un furto: fuggono, si schiantano, la loro auto prende fuoco e si dileguano. Sono ricercati i ladri che, intorno all'01.00, sono stati intercettati da una pattuglia diin zona Fondo Griffi dopo aver tentato di rubare alcuni mezzi agricoli da una deposito alla periferia di Corato.I ladri, infatti, sono entrati nella rimessa dopo aver sfondato il cancello, ma fortunatamente il sistema di allarme si è attivato: le guardie particolare giurate hanno subito allertato ie, nel frattempo, hanno raggiunto il luogo indicato. E a quel punto, alla vista della pattuglia, i ladri hanno preferito battere la ritirata in fretta: sono saliti a bordo di unae hanno iniziato a correre all'impazzata. Poi, in zona Fondo Griffi, nei pressi di via vecchia Bisceglie, ecco l'imprevisto.La fuga ha avuto un brusco stop all'altezza di una curva, dove il conducente, dopo aver perso il controllo, si è schiantato contro un muretto a secco, prima di finire la sua corsa in un fondo agricolo. A seguito dell'impatto, molto violento, il mezzo ha preso anche fuoco. A quel punto, i banditi hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi, dileguandosi nei campi della zona. Anche a causa del buio pesto sono riusciti a fuggire. Di sicuro, hanno fatto perdere le tracce in pochi istanti.Per spegnere l'incendio, dalsono intervenuti i, oltre aia cui è spettato il compito di avviare le indagini di rito. La: sono in corso gli accertamenti sul veicolo, nel quale potrebbero esservi tracce o elementi interessanti