Dinner with the Moon a Trani sul Rooftop di Ognissanti

Il, ildiventerà un suggestivo palcoscenico per l'osservazione del cielo, con l'evento "": una tre giorni all'insegna dell', accompagnata da drink e piatti ispirati allo Spazio. I partecipanti avranno l'opportunità di osservare la Luna, i pianeti e le stelle attraverso un telescopio a riflessione, ammirare le tute spaziali degli astronauti e gustare il cibo consumato durante le missioni spaziali.Tra dolci lunari e cocktail ispirati alle nebulose, gli ospiti saranno guidati da esperti astrofili in un'indimenticabile esperienza di osservazione del cielo notturno. Tra gli oggetti celesti protagonisti della settimana spiccano Saturno con il suo maestoso sistema di anelli e la Luna che, grazie al telescopio, svelerà dettagli invisibili a occhio nudo, come crateri, montagne e mari lunari, offrendo uno spettacolo che trasporterà l'osservatore in un viaggio verso mondi lontani.Fra i protagonisti della serata EMSi, La prima tuta spaziale intraveicolare. Sviluppata interamente dalla pugliese REA Space, - questa speciale tuta è in grado di contrastare gli effetti della microgravità sul corpo umano (perdita di massa muscolare, demineralizzazione ossea e rallentamento dell'attività cardiovascolare).EMSi spacesuit a gennaio del 2024 ha svolto il suo primo test in orbita nella missione Ax-3, all'interno della CrewDragon di SpaceX in rotta verso la ISS".L'evento offrirà inoltre la possibilità di assaggiare il cibo spaziale, grazie alla collaborazione con Tiberino, l'azienda barese che dal 2007 produce alimenti per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. I piatti, sviluppati in collaborazione con ALTEC, vengono preparati con una tecnologia speciale che preserva colori, fragranza e sapore per lungo tempo.L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico Andromeda APS ed è inserita nel programma delle "International Observe the Moon Night" (https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night), patrocinata dalla divisione di Scienze ed Esplorazione Planetarie della NASA. Questi eventi internazionali mirano a promuovere l'osservazione, la conoscenza e la comprensione della Luna.Le serate si terranno dalle 20:00 alle 24:00, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. Non perdete l'occasione di vivere una straordinaria serata di edutainment, una fusione tra scienza, gastronomia e musica, sotto il cielo stellato di Ognissanti.Per maggiori informazioni e per consultare la mappa dell'evento, visitate il sito della NASA dedicato all'iniziativa.Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/1008612847177