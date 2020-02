Domani l'inaugurazione del Museo del Carnevale

Si inaugura domani, domenica 16 febbraio, alle ore 19.00, presso i locali dell'Ex Enel in Piazza di Vagno, il Museo del Carnevale: un percorso che attraversa 4 carnevali pugliesi quali Manfredonia, Corato, Putignano e Gallipoli.Una mostra realizzata attraverso elementi realizzati in cartapesta, fotografie, costumi, videoproiezioni. Il museo del carnevale è uno spazio temporale pensato per rafforzare e stimolare le sinergie tra i carnevali pugliesi.Il progetto si sviluppa a medio lungo termine, per cui sono stati selezionati i primi quattro carnevali, ma l'obiettivo è coinvolgere i carnevali pugliesi che abbiano una storia radicata e tracciabile e una forte identità e partecipazione sul territorio di riferimento. Il Museo del Carnevale è uno spazio/tempo per raccontare, sperimentare, sviluppare idee e creare contaminazioni tra i carnevali.Un modo per concretizzare anche in altri periodi dell'anno, il patrimonio immateriale dei carnevali. Interverranno alla conferenza di presentazione Rocco Lauciello, Presidente Unpli Puglia, Gerardo Strippoli, Presidente Pro Loco Corato, Alberto Iurilli, Coordinatore del progetto e sarà presente anche una delegazione della Pro Loco di Putignano.Il Museo sarà aperto tutti i giorni dal 16 al 25 Febbraio dalle ore 18.00 alle 21.00 con aperture straordinarie mattutine per le scuole che ne faranno richiesta.