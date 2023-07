Domani settimo anniversario dalla strage ferroviaria: dalle 9:30 serie di appuntamenti per non dimenticare

Mercoledì 12 luglio ricorre il settimo anniversario del disastro ferroviario che, nel 2016 costò la vita a 23 persone, tra cui i due coratini, Luciano Caterino e Francesco Ludovico Tedone."Il ricordo delle vittime di quel tragico incidente ferroviario rimane vivo nella nostra Comunità. Ora che la ttratta Ruvo-Andria Sud è stata riaperta, fare memoria deve significare investire in sicurezza e controlli da parte degli enti preposti. Questa Amministrazione è impegnata a tenere alta l'attenzione su diritti fondamentali come sicurezza sul lavoro e sui mezzi di trasporto." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale vi invitano a partecipare ai momenti di riflessione, e ricordo programmati.Alle ore 9:30 , presso la stazione ferroviaria di Corato, l'Amministrazione comunale deporrà una corona di fiori, alla memoria.Alle 11:05, ora dell'incidente, il Sindaco De Benedittis, assieme ai sindaci di altri comuni della provincia di Bari e Bat e ai familiari delle vittime, su invito del Sindaco Metropolitano, Antonio Decaro, sarà presente a Bari per la deposizione di una corona di fiori presso la lapide commemorativa in Piazza Aldo Moro .Il 13 luglio, alle ore 19:30 , presso Multisala Alfieri di Corato , in Largo Aregano, si terrà la prima assoluta del cortometraggio "Il Treno speciale", scritto e diretto da Luigi Cianciaruso , dedicato alle vittime dell'incidente ferroviario .Il cortometraggio è stato realizzato grazie al patrocinio dei Comuni di Corato e Andria, nonchè alla partecipazione della Proloco Quadratum e degli sponsor locali che hanno contribuito alla realizzazione.L'evento sarà moderato dall'attrice coratina Patrizia Labianca, interverranno il sindaco, Corrado De Benedittis ed il vicesindaco Beniamino Marcone.Saranno presenti i protagonisti, Franco Ferrante e Pierdomenico Minafra, il regista Luigi Cianciaruso e la produzione Blooming Flowers, per un'eventuale sessione di Q&A con il pubblico, tra una proiezione e l'altra.Per permettere la massima affluenza, sono previsti due orari:ore 19:30 e ore 20:30, ingresso libero.