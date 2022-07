Il programma della giornata

Martedì 12 luglio ricorrerà il sesto, triste anniversario del tragico incidente ferroviario che costò purtroppo la vita a ben 23 persone. Il Sindaco di Corato, a nome dell'amministrazione comunale, ha invitato la cittadinanza a partecipare ai vari momenti di riflessione, ricordo e preghiera appositamente programmati.«Il ricordo di quel caldo e drammatico giorno di luglio resta vivo nella mente e nel cuore della comunità coratina.La nostra terra con la sua quotidianità fu d'un tratto colpita da una ferita, che, ancora oggi, resta aperta e tutt'altro che rimarginata» è quanto rimarcato da Palazzo di Città. L'incidente, avvenuto sul binario unico del tracciato di Ferrotramviaria, al km 51, tra Andria e Corato, fu fatale anche a due coratini,Alle ore, i Sindaci di Corato,e di Andria,, si incontreranno sul binario tra Andria e Corato, al km 51, per un omaggio floreale e un momento di commemorazione.Alle ore, ora dell'incidente, mentre le campane della Chiesa di Santa Maria Maggiore rintoccheranno in memoria delle 23 vittime, l'amministtazione comunale deporrà una corona di fiori, alla memoria, nella stazione ferroviaria di Corato.Alla stessa ora l'assessore Luisa Addario, in vece del Sindaco, sarà presente, assieme ai rappresentanti dei Comuni delle vittime dell'incidente, alla deposizione di una corona di fiori presso laAlle ore, i familiari di Luciano Caterino e di Francesco Ludovico Tedone ricorderanno i propri cari con la celebrazione di una Santa Messa, rispettivamente, al Duomo - Chiesa di Santa Maria Maggiore e nell'uliveto Novemilachilometri, in via Bracco, incrocio Matababbo (sede Komorebi).