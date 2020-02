Domenica al Museo, sospesa l'iniziativa per domenica 1 marzo

Niente ingresso gratuito nei musei per la prima domenica di marzo.A stabilirlo è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che ha deciso di sospendere la "Domenica al Museo" per la giornata di domenica 1 marzo, l'iniziativa che prevede in tutta Italia l'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, all'iniziativa del MiBACT hanno aderito anche alcuni Musei Civici e Privati.