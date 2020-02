Musei, visitatori in crescita nei siti di Puglia

Ritornano da oggi le domeniche gratuite al museo, la promozione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.Una iniziativa che sembra aver dato buoni frutti in termini di numeri, stando alla classifica regionale stilata dal Mibact sui musei e siti archeologici di Puglia più visitati. Aumento, quindi, dei visitatori del 40% rispetto a cinque anni fa, passando dai 553.782 ingressi del 2014, anno di istituzione della riforma, ai 775.555 del 2019.E la classifica regionale del 2019 non lascia spazio ai dubbi. Al primo posto dei siti più visitati troviamo il Castel del Monte di Andria, che ha registrato 269.794 ingressi, seguito dal Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia con 86.920 visitatori - ben il 19,3% in più rispetto al 2018 - e dal Parco Archeologico di Siponto con 78.823 presenze.Quarto posto per il Castello Svevo di Bari con 77.603 ingressi registrati, al quinto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto con 71.041 biglietti staccati, in sesta posizione il Castello Svevo di Trani con 39.402 visitatori.Il Museo e la zona archeologica di Egnazia si posiziona al settimo posto della classifica regionale con 23.174, seguita dal Museo Nazionale Archeologico di Altamura con 20.880 presenze, la Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto con 19.524 ingressi e, al decimo posto l'Antiquarium di Canne della Battaglia con 15.280 visitatori.