Dal Ministero 10mila euro per la Biblioteca Comunale di Corato

Resta chiusa la Biblioteca Comunale di Corato che, chiuse le porte al pubblico in ottemperanza alle misure restrittive dovute all'emergenza epidemiologica da coronavirus, attende l'insediamento della nuova amministrazione per poter tornare a svolgere la sua funzione di punto di riferimento culturale della città, non prima di alcuni interventi necessari agli ambienti della struttura.Intanto, come da da D.D.G. n. 561 del 20.08.2020, sono in arrivo diecimila euro per la Biblioteca Comunale. L'ente cittadino risulta infatti beneficiario del contributo statale di sostegno all'editoria disposto dal decreto n. 267 del 4 giugno 2020 Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.La misura di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria", è stata adottata dal Mibact in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevede la destinazione di una quota del Fondo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri. In particolare, le risorse sono assegnate alle biblioteche dello Stato, degli enti territoriali e di altri soggetti purché aperte al pubblico, erogate entro il mese corrente.Nell'elenco dei beneficiari, approvati da D.D.G. n. 561 del 20.08.2020, anche la Biblioteca comunale di Corato alla quale, in proporzione al suo patrimonio librario, sono assegnati 10mila euro per acquistare numerose nuove pubblicazioni, per almeno il 70%, presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia di appartenenza.Alla sua riapertura, quindi, la nostra biblioteca potrà offrire non solo un aiuto alla filiera dell'editoria ma anche una nuova varietà di titoli in catalogo agli utenti.