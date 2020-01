Dal 2 febbraio tornano le domeniche gratis nei musei di Puglia

Da domenica 2 febbraio tornano le giornate gratuite al museo, la promozione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi sono stati circa 17 milioni i visitatori dei soli musei statali che ne hanno approfittato. A questi si sommano gli altrettanti numerosi visitatori dei musei comunali che hanno via via aderito alla promozione.«La cultura è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione. Un vero e proprio successo ecco perché la domenica gratuita tornerà a essere permanente tutto l'anno per tutti i musei dello Stato», ha dichiarato il Ministro per i Beni, le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini.All'iniziativa hanno aderito i musei gestiti dal MiBACT e alcuni Musei Civici e Privati, il cui elenco è consultabile sul sito del Ministero.(MiBACT)piazza G. Bovio, 35 – Ruvo di Puglia(MiBACT)Strada Provinciale 61 – Gioia del Colle – Turi Km 4, 5 – Gioia del Colle(MiBACT)piazza dei Martiri del 1799, 1 – Gioia del Colle(MiBACT)piazza Federico II di Svevia, 4 – Bari(MiBACT)via Giandonato Rogadeo, 14 – Bitonto(Provincia)Via Spalato 19 – Bari(MiBACT)via Santeramo, 88 – Altamura(MiBACT)Strada Lamberti, 1 – Bari(MiBACT)località Castel del Monte – Andria(MiBACT)Frazione Canne della Battaglia – Barletta(MiBACT)piazza Manfredi, 16 – Trani(MiBACT)Via Kennedy, 18 – Canosa di Puglia(Comune)Piazza Castello – Castello Svevo – Barletta