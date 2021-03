Economia è donna. L’Europa verso il futuro

Saluti

Voci dalla Scuola: Yunus, il Bangladesh, le Donne

Interventi:

Estemporanea di pittura a cura dell'artista "CLITOROSSO"

Lettura di brani e poesie a cura di BEATRICE GALLO

In un momento così difficile causato dalla crisi pandemica, l'Europa ed il mondo intero sono chiamati a ripensare il proprio modello di sviluppo, affinché sia più sostenibile per il pianeta e per l'uomo. In questa necessaria transizione, quale ruolo possono giocare le donne?Per rispondere alla domanda, la sezioneorganizza, in dataalle, un evento webinar intitolato, al fine di celebrare la ricorrenza convenzionale dell'. "La riunione si muove nel rispetto della campagna europeaper una presenza equilibrata dei generi in tutti gli eventi pubblici"- spiega la segretaria dell'associazione AEDE-, "si inserisce altresì nell'ambito delle iniziative di, l'evento internazionale promosso da Papa Francesco che riunisce gli economisti, gli imprenditori ed i promotori di economia sostenibile under 35 di tutto il mondo, ed è consultabile al seguente indirizzo:", precisa.L'iniziativa si propone di gettar luce sui sogni, il talento, l'estro e il desiderio femminile di mettersi in gioco, creando e reinventando attività economiche green e socialmente responsabili. Inoltre, il convegno servirà ad analizzare il fenomeno e lo stato dell'arte in Puglia e ad evidenziare alcuni esempi di best practises per l'innovazione e per l'educazione alla parità di genere e all'imprenditorialità, realizzati anche grazie alle opportunità offerte dall'Unione Europea. La lettura di brani e poesie, nonché l'organizzazione di un'estemporanea di pittura arricchiranno la serata.La diretta sarà trasmessa sullaSi riporta qui di seguito il, Presidente Europeo e Presidente della Sezione Italiana di AEDE, Membro del Team organizzatore di "The Economy of Francesco"a cura degli studenti della VC del" di Trani (Bat) – Ind. Economico – Sociale, Resp. Area Strategica "Ricerca economica e Informazione statistica"ARTI Puglia, Knowledge Transfer Manager –BaLab UNIBA, Docente di Scienze Umane– Liceo "F. De Sanctis" Trani, Project manager - Associazione "Link" di Altamura (Ba), Imprenditrice Sociale - "Made in Carcere", Segretaria della sezione AEDE "Pia Olivieri".La sezione locale AEDE ringrazia i relatori e i proff. Marina Fabiano e Franco Leone per la realizzazione della locandina.