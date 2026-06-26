Onorificenza alla professionalità: premiati i poliziotti Carnicella e Pellicani 

La cornice imponente del castello svevo di Bari ha ospitato ieri per la cerimonia di premiazione degli operatori che si sono contraddistinti nel servizio,che ha riunito autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali e numerosi cittadini.Un momento di celebrazione dell'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, dedicato al valore, alla dedizione e al servizio alla comunità.Tra i protagonisti della giornata, due operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato: il Vice Ispettore Claudio Carnicella e l'Assistente Capo Antonio Pellicani, ai quali è stata conferita una lode per l'eccellente attività investigativa svolta.La motivazione del riconoscimento sottolinea come i due agenti, «evidenziando capacità professionali, espletavano un'articolata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'individuazione e l'arresto – in esecuzione di custodia cautelare in carcere – di due soggetti, entrambi pregiudicati, responsabili in concorso del furto di due autovetture».Un'operazione condotta con rigore, tempestività e competenza, avvenuta a Trani il 2 dicembre 2023, e che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili.Durante la cerimonia, il Questore di Bari ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori premiati, sottolineando come la loro azione rappresenti «un esempio concreto di professionalità e senso dello Stato».Applausi e sincera partecipazione hanno accompagnato la consegna dell'onorificenza, a testimonianza della vicinanza della comunità alle forze dell'ordine.Il riconoscimento a Carnicella e Pellicani diventa così non solo un tributo personale, ma anche un segnale forte del valore del presidio di legalità garantito quotidianamente dal Commissariato di Corato sul territorio.