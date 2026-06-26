Carnicella e Pellicani premiazione
Carnicella e Pellicani premiazione
Attualità

Onorificenza alla professionalità: premiati i poliziotti Carnicella e Pellicani 

Riconoscimento solenne nel Castello Svevo di Bari per i due operatori del Commissariato di Corato, protagonisti di un’indagine conclusa con l’arresto di due pregiudicati

Corato - venerdì 26 giugno 2026 12.44
La cornice imponente del castello svevo di Bari ha ospitato ieri per la cerimonia di premiazione degli operatori che si sono contraddistinti nel servizio,che ha riunito autorità civili e militari, rappresentanti istituzionali e numerosi cittadini.

Un momento di celebrazione dell'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, dedicato al valore, alla dedizione e al servizio alla comunità.

Tra i protagonisti della giornata, due operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corato: il Vice Ispettore Claudio Carnicella e l'Assistente Capo Antonio Pellicani, ai quali è stata conferita una lode per l'eccellente attività investigativa svolta.
La motivazione del riconoscimento sottolinea come i due agenti, «evidenziando capacità professionali, espletavano un'articolata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'individuazione e l'arresto – in esecuzione di custodia cautelare in carcere – di due soggetti, entrambi pregiudicati, responsabili in concorso del furto di due autovetture».
Un'operazione condotta con rigore, tempestività e competenza, avvenuta a Trani il 2 dicembre 2023, e che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili.
Durante la cerimonia, il Questore di Bari ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori premiati, sottolineando come la loro azione rappresenti «un esempio concreto di professionalità e senso dello Stato».

Applausi e sincera partecipazione hanno accompagnato la consegna dell'onorificenza, a testimonianza della vicinanza della comunità alle forze dell'ordine.

Il riconoscimento a Carnicella e Pellicani diventa così non solo un tributo personale, ma anche un segnale forte del valore del presidio di legalità garantito quotidianamente dal Commissariato di Corato sul territorio.
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