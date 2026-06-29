Miss Italia. <span>Foto Anna Lops</span>
Miss Italia. Foto Anna Lops
Eventi

Miss Italia fa tappa a Corato: Aurora Savino conquista la fascia di Miss Corato

Piazza Cesare Battisti si trasforma in passerella per la tappa coratina di Miss Italia organizzata in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution

Corato - lunedì 29 giugno 2026 10.58
Il concorso di bellezza più longevo e prestigioso del panorama nazionale ha fatto nuovamente tappa a Corato, confermando un appuntamento che negli ultimi anni è diventato un classico dell'estate cittadina. Ieri, 28 giugno, Piazza Cesare Battisti ha ospitato una nuova edizione di Miss Italia, realizzata grazie alla collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution, che ha voluto portare nella propria città uno degli eventi più seguiti del settore.

Tra le partecipanti, dieci concorrenti sono state selezionate per accedere alla fase regionale del concorso. A conquistare il primo posto e il titolo di Miss Corato è stata Aurora Savino, che si è imposta sulle altre candidate guadagnandosi così l'accesso alle prossime fasi di selezione.

La serata è stata aperta con il tradizionale pre-show curato dalla stessa S.S.D. Wellness Evolution, condotto da Rita Panariello. Protagoniste di questo momento iniziale sono state le giovanissime allieve delle insegnanti Rosita Leuci e Mariangela Scaringella, che si sono esibite in coreografie di danza classica e moderna.
13 fotoMiss Italia
Miss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss ItaliaMiss Italia
La conduzione dell'evento è stata affidata a Christian Binetti, che ha guidato il pubblico lungo tutta la manifestazione. Tra gli ospiti della serata, particolarmente atteso è stato l'intervento di Katia Buchicchio, vincitrice dell'edizione precedente del concorso.

A completare il quadro artistico della serata sono stati la voce di Valentina Del Quarto, che ha accompagnato il pubblico con le sue esibizioni canore, e il musicomico Antonello Vannucci, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma "Zelig" di Canale 5.
  • Miss Italia
  • piazza Cesare Battisti
Weekend di formazione per il Gruppo Scout AGESCI Corato 2
29 giugno 2026 Weekend di formazione per il Gruppo Scout AGESCI Corato 2
Avis inaugura la “Panchina del Donatore” per il 45esimo anniversario
28 giugno 2026 Avis inaugura la “Panchina del Donatore” per il 45esimo anniversario
Altri contenuti a tema
Miss Italia, a Corato ospite Katia Buchicchio Miss Italia, a Corato ospite Katia Buchicchio Il 28 giugno la selezione del concorso di bellezza in Piazza Cesare Battisti
Miss Italia a Corato: eleganza e bellezza in passerella per la Puglia e Basilicata Miss Italia a Corato: eleganza e bellezza in passerella per la Puglia e Basilicata Swami Raffaeli e Alessia Piccolomo brillano nella prima tappa che incorona Miss Corato e Miss Rocchetta
A Corato la selezione provinciale di Miss Italia A Corato la selezione provinciale di Miss Italia Saranno ospiti la miss in carica Ofelia Passaponti, il musicista Antonio Gobbo e l'attrice Tiziana Schiavarelli
La 19enne Sofia Russo di Parabita è Miss Corato Vita di Città La 19enne Sofia Russo di Parabita è Miss Corato La selezione si è tenuta ieri in piazza Cesare Battisti
A Corato la terza selezione di Miss Italia Puglia A Corato la terza selezione di Miss Italia Puglia Il concorso di bellezza sarà in piazza Cesare Battisti domenica 23 Giugno
Piazza Cesare Battisti adibito a campo da calcio: Corato non ha spazio per i nostri bambini? Vita di Città Piazza Cesare Battisti adibito a campo da calcio: Corato non ha spazio per i nostri bambini? Un'amara riflessione su Corato: non è un paese a misura di bambino
La coratina Rachele Di Tacchio è Miss Bellezza Italiana 2023: l’intervista esclusiva Vita di Città La coratina Rachele Di Tacchio è Miss Bellezza Italiana 2023: l’intervista esclusiva Domenica 27 Agosto la giovane aspirante modella si contenderà la fascia nazionale a Manfredonia
Alessia Stasolla è Miss Italia Corato 2023 Alessia Stasolla è Miss Italia Corato 2023 La 18enne di Santeramo è stata incoronata ieri in Piazza Cesare Battisti
Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio
26 giugno 2026 Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio
Onorificenza alla professionalità: premiati i poliziotti Carnicella e Pellicani 
26 giugno 2026 Onorificenza alla professionalità: premiati i poliziotti Carnicella e Pellicani 
Corato, aperto il bando per i libri di testo gratuiti e semigratuiti
26 giugno 2026 Corato, aperto il bando per i libri di testo gratuiti e semigratuiti
Ritorna “100 Strade per Giocare” a Corato: dopo trent’anni, riparte la storica campagna di Legambiente
25 giugno 2026 Ritorna “100 Strade per Giocare” a Corato: dopo trent’anni, riparte la storica campagna di Legambiente
Corato accende l’estate con l’Anteprima di Gusto Jazz 2026: due serate tra musica, sapori e cultura
25 giugno 2026 Corato accende l’estate con l’Anteprima di Gusto Jazz 2026: due serate tra musica, sapori e cultura
Corato Calcio, l’Amministrazione comunale conferma attenzione, disponibilità responsabilità per il futuro del calcio cittadino
25 giugno 2026 Corato Calcio, l’Amministrazione comunale conferma attenzione, disponibilità responsabilità per il futuro del calcio cittadino
USD Corato, Zagaria sospende il confronto: «Servono chiarezza e trasparenza»
25 giugno 2026 USD Corato, Zagaria sospende il confronto: «Servono chiarezza e trasparenza»
Oratorio che educa, fraternità che unisce
25 giugno 2026 Oratorio che educa, fraternità che unisce
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.