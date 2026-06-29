Miss Italia fa tappa a Corato: Aurora Savino conquista la fascia di Miss Corato

13 foto Miss Italia

Il concorso di bellezza più longevo e prestigioso del panorama nazionale ha fatto nuovamente tappa a Corato, confermando un appuntamento che negli ultimi anni è diventato un classico dell'estate cittadina. Ieri, 28 giugno, Piazza Cesare Battisti ha ospitato una nuova edizione di Miss Italia, realizzata grazie alla collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution, che ha voluto portare nella propria città uno degli eventi più seguiti del settore.Tra le partecipanti, dieci concorrenti sono state selezionate per accedere alla fase regionale del concorso. A conquistare il primo posto e il titolo di Miss Corato è stata Aurora Savino, che si è imposta sulle altre candidate guadagnandosi così l'accesso alle prossime fasi di selezione.La serata è stata aperta con il tradizionale pre-show curato dalla stessa S.S.D. Wellness Evolution, condotto da Rita Panariello. Protagoniste di questo momento iniziale sono state le giovanissime allieve delle insegnanti Rosita Leuci e Mariangela Scaringella, che si sono esibite in coreografie di danza classica e moderna.La conduzione dell'evento è stata affidata a Christian Binetti, che ha guidato il pubblico lungo tutta la manifestazione. Tra gli ospiti della serata, particolarmente atteso è stato l'intervento di Katia Buchicchio, vincitrice dell'edizione precedente del concorso.A completare il quadro artistico della serata sono stati la voce di Valentina Del Quarto, che ha accompagnato il pubblico con le sue esibizioni canore, e il musicomico Antonello Vannucci, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma "Zelig" di Canale 5.