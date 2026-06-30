Il saluto del Sindaco al Prefetto Francesco Russo
Il saluto del Sindaco al Prefetto Francesco Russo
Vita di Città

Il saluto del Sindaco De Benedittis al Prefetto Francesco Russo

In occasione del collocamento a riposo, il primo cittadino esprime riconoscenza per l'impegno

Corato - martedì 30 giugno 2026 10.24
Con un messaggio di profonda stima e riconoscenza, il Sindaco ha voluto salutare il Prefetto di Bari, Dott. Francesco Russo che lascia il servizio. De Benedittis ha ripercorso i momenti più significativi della sua attività istituzionale e il legame costruito con la città di Corato. Di seguito il messaggio pubblicato sui canali social:

Questo pomeriggio, abbiamo salutato il Prefetto di Bari Dott. Francesco Russo, che lascia il servizio per raggiunti limiti d'età.Unanime è stato l'apprezzamento per il Suo operato, segnato da autorevolezza, professionalità e grande spessore culturale e umano.

Importante è stata l'attenzione che Egli ha riservato ai Comuni di cui ha voluto conoscere il tessuto sociale ed economico e che ha saputo ascoltare garantendo risposte, nel segno dell'equilibrio istituzionale e dell'efficacia. Significativa è stata la Sua presenza a Corato.

Qui, a Palazzo di Città, anziché in Prefettura, d'intesa col Sindaco, ha voluto che si tenesse, nel 2025, una seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. È stato un grande gesto di attenzione e sensibilità per la nostra Città, con cui si è voluto affermare in modo plastico che lo Stato c'è ed è al lavoro per garantire legalità e sicurezza sapendo che i risultati importanti richiedono tempo e riservatezza.

Le recenti operazioni delle Forze dell'ordine ne sono la conferma. A Corato, infine, si è svolta una delle ultime Sue visite istituzionali, quando, qualche giorno fa, ha voluto consegnare di persona nelle mie mani, il Decreto con cui il Presidente della Repubblica ha conferito alla nostra comunità il titolo di Città per cui Sua Eccellenza il Prefetto si è speso in prima persona.

Dire grazie a servitori delle Istituzioni come il Dott. Francesco Russo diventa un modo per rinsaldare la fiducia verso il Paese e lo Stato in cui con dedizione e discrezione ci sono uomini e donne che quotidianamente operano con spirito di servizio e grande passione civile.

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