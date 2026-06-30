Futuro Nazionale
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Politica

Nasce a Corato il profilo politico cittadino di Futuro Nazionale

Nei prossimi mesi Futuro Nazionale presenterà pubblicamente il proprio programma politico

Corato - martedì 30 giugno 2026 Comunicato Stampa
A seguito dell'Assemblea Nazionale Costituente di Futuro Nazionale, svoltasi il 13 e 14 giugno 2026 presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma, prende ufficialmente avvio anche a Corato il percorso organizzativo e politico del partito. A rappresentarne congiuntamente la nascita e a darne comunicazione alla cittadinanza sono i Comitati Costituenti, che hanno deciso di unire il proprio impegno per dare vita al coordinamento territoriale cittadino del partito.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai popolani un nuovo punto di riferimento per chi si riconosce nei valori della destra identitaria, del merito, della sovranità nazionale patriottica e della partecipazione civica. La nascita, rappresenta l'inizio di un percorso fondato sull'ascolto, sul confronto e sulla presenza costante tra i cittadini. L'intento è riportare la politica al suo significato più autentico: servizio alla comunità e impegno concreto per il bene comune. L'azione politica di Futuro Nazionale sarà orientata alla tutela della famiglia, della sicurezza, delle Forze dell'Ordine, del lavoro, delle piccole e medie imprese, del commercio locale e dell'agricoltura, promuovendo politiche che valorizzino il territorio e le sue eccellenze italiane, le imprese locali e le produzioni che rappresentano il patrimonio economico e culturale del nostro Paese. Particolare attenzione sarà rivolta anche al contrasto degli sprechi nella pubblica amministrazione, alla difesa dei servizi essenziali e a una gestione dell'immigrazione regolare e improntata al rispetto della legalità, della sicurezza e dell'interesse nazionale.

Nei prossimi mesi Futuro Nazionale presenterà pubblicamente il proprio programma politico e organizzerà incontri tematici, iniziative pubbliche e momenti di confronto con la cittadinanza. A breve sarà inoltre inaugurata la sede cittadina di Futuro Nazionale, che diventerà un luogo aperto al dialogo, alla partecipazione e al tesseramento di tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita del partito.
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