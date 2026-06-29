Caldo torrido
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Vita di Città

“Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo

L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di isolamento e vulnerabilità

Corato - lunedì 29 giugno 2026 12.17
Anche quest'anno il Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alla Coesione Sociale e alla Prossimità, attiva "HO CURA DI TE", l'iniziativa dedicata al sostegno delle persone più fragili durante i mesi estivi, con particolare attenzione agli anziani, alle persone sole e a quanti possono essere maggiormente esposti ai rischi derivanti dalle alte temperature.

L'obiettivo è quello di prevenire situazioni di isolamento e vulnerabilità, offrendo luoghi di accoglienza, servizi di supporto e un'assistenza tempestiva in caso di necessità.
Numerosi gli strumenti messi in campo:
  • il servizio di Pronto Intervento Sociale, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per segnalare situazioni di emergenza sociale e ricevere supporto qualificato chiamando al numero verde 800-755500.
  • una rete di luoghi freschi, gratuiti ed accessibili dove poter stare in compagnia: Biblioteca di Comunità (Largo Plebiscito 29, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19, sabato 9-13); Centro Anziani "Don Nicola Giordano"(Via Beniamino Gigli snc, dal lunedì al venerdì 9-16); Centro Anziani "Ermes" (Via Canova 42, dal lunedì al sabato 9-12 e 17-20).
  • servizio di compagnia, disbrigo pratiche e consegna della spesa, attivabile contattando il numero 080-9592412. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30.
  • servizio di monitoraggio telefonico quotidiano degli anziani e delle persone con disabilità non autosufficienti già prese in carico dal Servizio Sociale Professionale.
L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Corato e i partner coinvolti nel progetto: gli Enti del Terzo Settore Metropolis, EOS, Arancio, Medihospes e Croce Rossa Italiana, la Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani", gli operatori volontari del Servizio Civile Universale.
  • eventi
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