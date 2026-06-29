“Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo

il servizio di Pronto Intervento Sociale , attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per segnalare situazioni di emergenza sociale e ricevere supporto qualificato chiamando al numero verde 800-755500 .

, per segnalare situazioni di emergenza sociale e ricevere supporto qualificato chiamando al numero verde . una rete di luoghi freschi, gratuiti ed accessibili dove poter stare in compagnia: Biblioteca di Comunità (Largo Plebiscito 29, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19, sabato 9-13); Centro Anziani "Don Nicola Giordano" (Via Beniamino Gigli snc, dal lunedì al venerdì 9-16); Centro Anziani "Ermes" (Via Canova 42, dal lunedì al sabato 9-12 e 17-20).

(Largo Plebiscito 29, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19, sabato 9-13); (Via Beniamino Gigli snc, dal lunedì al venerdì 9-16); (Via Canova 42, dal lunedì al sabato 9-12 e 17-20). servizio di compagnia , disbrigo pratiche e consegna della spesa , attivabile contattando il numero 080-9592412 . Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30.

, , attivabile contattando il numero . Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. servizio di monitoraggio telefonico quotidiano degli anziani e delle persone con disabilità non autosufficienti già prese in carico dal Servizio Sociale Professionale.

Anche quest'anno il Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alla Coesione Sociale e alla Prossimità, attiva, l'iniziativa dedicata al sostegno delle persone più fragili durante i mesi estivi, con particolare attenzione agli anziani, alle persone sole e a quanti possono essere maggiormente esposti ai rischi derivanti dalle alte temperature.L'obiettivo è quello di prevenire situazioni di isolamento e vulnerabilità, offrendo luoghi di accoglienza, servizi di supporto e un'assistenza tempestiva in caso di necessità.Numerosi gli strumenti messi in campo:L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Corato e i partner coinvolti nel progetto: gli Enti del Terzo Settore, la Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani", gli operatori volontari del