La Polizia di Stato
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Cronaca

La città presidiata dalla Polizia di Stato

Rinvenuta presumibilmente sostanza stupefacente nelle aree periferiche; identificate persone e verificati numerosi veicoli

Corato - martedì 30 giugno 2026 9.10
Un'operazione ad ampio raggio, condotta con pattuglie del reparto prevenzione crimine e con il coordinamento del Commissariato di Corato, ha interessato nelle ultime ore diverse aree della città: centro urbano e principali quadranti periferici.
Gli agenti hanno effettuato controlli mirati su persone e veicoli, con posti di osservazione dinamica e verifiche documentali.
Durante l'attività, nelle aree più decentrate è stata rinvenuta una quantità di sostanza presumibilmente stupefacente, ora sottoposta ai rilievi della Polizia Scientifica per accertarne natura e provenienza.
Gli agenti hanno inoltre identificato numerosi soggetti, alcuni già noti alle forze dell'ordine, e verificato la regolarità di auto e motocicli in transito o in sosta nelle zone sensibili. L'operazione rientra nel piano di prevenzione urbana volto a incrementare la sicurezza percepita e reale, con una presenza costante e visibile sul territorio.
Le attività proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli straordinari, finalizzati a contrastare fenomeni di microcriminalità e garantire maggiore tutela ai residenti.
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