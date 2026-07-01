Via Bagnatoio, Risorgimento Socialista Corato sollecita interventi urgenti all'amministrazione comunale

Risorgimento Socialista Corato interviene nuovamente sulla questione del passaggio a livello di via Bagnatoio, chiedendo al Sindaco e alla nuova Amministrazione comunale di adottare, con la massima urgenza, misure idonee a ridurre i disagi che da anni interessano i residenti della zona. Secondo il movimento, la prolungata chiusura delle sbarre in attesa del transito dei treni continua a rappresentare un grave problema per la mobilità quotidiana del quartiere, dividendo di fatto in due una parte significativa della città. La situazione assume particolare rilevanza anche in considerazione della vicinanza dell'area all'ospedale civile di Corato, circostanza che rende ancora più urgente l'individuazione di soluzioni, anche temporanee, capaci di garantire collegamenti più agevoli e sicuri.Risorgimento Socialista Corato invita inoltre l'Amministrazione a sollecitare Ferrotramviaria affinché vengano forniti tempi certi sull'avvio dei lavori di soppressione del passaggio a livello di via Bagnatoio e degli altri passaggi a livello ancora presenti sul territorio comunale, in particolare quelli di via Lama Cupa e via Mercalli.«Caro Sindaco, non si attenda che si verifichi l'irreparabile prima di intervenire con decisione e responsabilità. È necessario programmare e attuare soluzioni concrete, evitando interventi improvvisati e tardivi», afferma il movimento.Per Risorgimento Socialista Corato, la città non può restare ferma al passaggio a livello di via Bagnatoio: occorre restituire ai cittadini una viabilità efficiente, sicura e adeguata alle esigenze di un'area urbana che da troppo tempo attende risposte.