Via Bagnatoio
Via Bagnatoio
Politica

Via Bagnatoio, Risorgimento Socialista Corato sollecita interventi urgenti all'amministrazione comunale

«È necessario programmare e attuare soluzioni concrete, evitando interventi improvvisati e tardivi»

Corato - mercoledì 1 luglio 2026 11.45 Comunicato Stampa
Risorgimento Socialista Corato interviene nuovamente sulla questione del passaggio a livello di via Bagnatoio, chiedendo al Sindaco e alla nuova Amministrazione comunale di adottare, con la massima urgenza, misure idonee a ridurre i disagi che da anni interessano i residenti della zona. Secondo il movimento, la prolungata chiusura delle sbarre in attesa del transito dei treni continua a rappresentare un grave problema per la mobilità quotidiana del quartiere, dividendo di fatto in due una parte significativa della città. La situazione assume particolare rilevanza anche in considerazione della vicinanza dell'area all'ospedale civile di Corato, circostanza che rende ancora più urgente l'individuazione di soluzioni, anche temporanee, capaci di garantire collegamenti più agevoli e sicuri.

Risorgimento Socialista Corato invita inoltre l'Amministrazione a sollecitare Ferrotramviaria affinché vengano forniti tempi certi sull'avvio dei lavori di soppressione del passaggio a livello di via Bagnatoio e degli altri passaggi a livello ancora presenti sul territorio comunale, in particolare quelli di via Lama Cupa e via Mercalli.

«Caro Sindaco, non si attenda che si verifichi l'irreparabile prima di intervenire con decisione e responsabilità. È necessario programmare e attuare soluzioni concrete, evitando interventi improvvisati e tardivi», afferma il movimento.

Per Risorgimento Socialista Corato, la città non può restare ferma al passaggio a livello di via Bagnatoio: occorre restituire ai cittadini una viabilità efficiente, sicura e adeguata alle esigenze di un'area urbana che da troppo tempo attende risposte.
  • Politica
Convocato il primo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
1 luglio 2026 Convocato il primo consiglio comunale del secondo mandato De Benedittis
Via Bagnatoio, il quartiere ostaggio dei blocchi: 35 minuti di chiusura riaccendono la protesta dei residenti
30 giugno 2026 Via Bagnatoio, il quartiere ostaggio dei blocchi: 35 minuti di chiusura riaccendono la protesta dei residenti
Altri contenuti a tema
Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza» Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza» Il gruppo commenta il risultato ottenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio
Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni» Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni» Nota del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Bari-BAT
Ambulanza bloccata al passaggio a livello. Fratelli d’Italia Corato: «Un protocollo per garantire il transito dei mezzi di soccorso» Ambulanza bloccata al passaggio a livello. Fratelli d’Italia Corato: «Un protocollo per garantire il transito dei mezzi di soccorso» La proposta del partito
Azione, Ruggiero Mennea nominato Commissario provinciale di Bari ad interim Azione, Ruggiero Mennea nominato Commissario provinciale di Bari ad interim L'ex segretario provinciale era il coratino Pino Picca
Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza» Speciale Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza» Cinquant’anni, uomo di impresa e di sport, ha scelto di mettere a disposizione della città la sua esperienza
M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città Martedì 17 marzo la consegna al sindaco De Benedittis
Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato L'appuntamento è previsto per domenica 15 marzo
Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia «Necessario convocare Consiglio Comunale Monotematico, Conferenza dei Sindaci della ASL Bari e Tavoli Tecnici con l'Assessore Regionale alla Sanità»
Grazie Chiara...maestra di luce
30 giugno 2026 Grazie Chiara...maestra di luce
Il saluto del Sindaco De Benedittis al Prefetto Francesco Russo
30 giugno 2026 Il saluto del Sindaco De Benedittis al Prefetto Francesco Russo
La città presidiata dalla Polizia di Stato
30 giugno 2026 La città presidiata dalla Polizia di Stato
Nasce a Corato il profilo politico cittadino di Futuro Nazionale
30 giugno 2026 Nasce a Corato il profilo politico cittadino di Futuro Nazionale
“Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo
29 giugno 2026 “Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo
Miss Italia fa tappa a Corato: Aurora Savino conquista la fascia di Miss Corato
29 giugno 2026 Miss Italia fa tappa a Corato: Aurora Savino conquista la fascia di Miss Corato
Weekend di formazione per il Gruppo Scout AGESCI Corato 2
29 giugno 2026 Weekend di formazione per il Gruppo Scout AGESCI Corato 2
Avis inaugura la “Panchina del Donatore” per il 45esimo anniversario
28 giugno 2026 Avis inaugura la “Panchina del Donatore” per il 45esimo anniversario
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.