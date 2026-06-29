Weekend di formazione per il Gruppo Scout AGESCI Corato 2

«Tenda? Presa.»«Picchetti? Sono nel sacco tenda, no?»«La batteria da cucina è completa?» «Sì, dovrebbe esserci tutto.»«E il materiale per le attività?» «Michele doveva solo prendere i fogli colorati per lanciare il gioco.»È una delle classiche checklist che le Squadriglie fanno prima di partire e, puntualmente, qualcosa lo dimenticano. L'entusiasmo no, quello non lo dimenticano insieme alla voglia di vivere nuove avventure.Il 27 e il 28 giugno 2026 gli Esploratori e le Guide del Gruppo Scout AGESCI Corato 2 hanno vissuto l'ultima uscita dell'anno presso il Santuario della Madonna di Calendano a Ruvo di Puglia. L'appuntamento, pensato per prepararsi al meglio al campo estivo, è stato un'ulteriore occasione e per mettersi alla prova con le tecniche della vita all'aperto e per presentare le proprie attività di specialità.Ogni Esploratore e Guida, lungo il suo sentiero di progressione personale, sceglie di conquistare delle specialità in base ai talenti che lo caratterizzano: così, tra cucina, osservazione astronomica, musica con materiale di riciclo e animazione espressiva, i ragazzi hanno vissuto un weekend davvero intenso.Domenica mattina hanno condiviso con le famiglie la celebrazione eucaristica tenuta da don Paolo Spera, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, dove il Gruppo si è insediato dall'ottobre 2025.Prossima tappa? Il Campo Estivo, evento tanto atteso da tutti gli Esploratori e le Guide, culmine dell'anno associativo.