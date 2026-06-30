Attualità
Grazie Chiara...maestra di luce
Il saluto dei ragazzi della Cerasella a una donna che ha fatto crescere una comunità intera
Corato - martedì 30 giugno 2026 19.39
Nel quartiere che ha visto crescere generazioni di bambini e bambine la scomparsa della "Signorina Chiara De Palo" lascia un vuoto profondo e condiviso.
Figura storica dell'educazione a Corato e Andria, punto di riferimento per la comunità della Cerasella,accanto al compianto Don Antonio Piano ,e per i gruppi giovanili che ha accompagnato per anni, Chiara ha rappresentato un modello di dedizione silenziosa e di servizio cristiano.
Oggi i ragazzi della Cerasella ne ricordano la testimonianza con gratitudine e affetto.
"Chiara è stata una presenza che ha segnato profondamente le nostre vite.
Per anni ha insegnato nelle scuole elementari di Corato e Andria, accompagnando ogni bambino con una cura che non lasciava indietro nessuno. Molti di noi la ricordano ancora come la Signorina Chiara, una maestra capace di ascoltare, guidare e proteggere con una dolcezza che era forza.
Nei gruppi della Cerasella — Ragazzi Nuovi e Comunità 14 — Chiara ha costruito comunità, ha formato chierichetti e lettori, ha preparato tanti bambini alla prima comunione, ha condiviso ritiri spirituali con i missionari Comboniani nella sede di Bari.
In un quartiere spesso dimenticato, lei è stata una presenza materna, un punto fermo, una luce.
Abbiamo avuto il dono di salutarla negli ultimi giorni, trovandola lucida, serena, grata.
Nessun lamento, solo ricordi belli e una fede che non si è mai spenta.
Crediamo che il Signore, nella sua bontà, saprà accoglierla nella vita eterna.
A lei, che ha donato gratuitamente valori cristiani e amore autentico, diciamo con gratitudine:Grazie Dio, grazie Chiara".
A nome dei ragazzi della Cerasella.
Figura storica dell'educazione a Corato e Andria, punto di riferimento per la comunità della Cerasella,accanto al compianto Don Antonio Piano ,e per i gruppi giovanili che ha accompagnato per anni, Chiara ha rappresentato un modello di dedizione silenziosa e di servizio cristiano.
Oggi i ragazzi della Cerasella ne ricordano la testimonianza con gratitudine e affetto.
"Chiara è stata una presenza che ha segnato profondamente le nostre vite.
Per anni ha insegnato nelle scuole elementari di Corato e Andria, accompagnando ogni bambino con una cura che non lasciava indietro nessuno. Molti di noi la ricordano ancora come la Signorina Chiara, una maestra capace di ascoltare, guidare e proteggere con una dolcezza che era forza.
Nei gruppi della Cerasella — Ragazzi Nuovi e Comunità 14 — Chiara ha costruito comunità, ha formato chierichetti e lettori, ha preparato tanti bambini alla prima comunione, ha condiviso ritiri spirituali con i missionari Comboniani nella sede di Bari.
In un quartiere spesso dimenticato, lei è stata una presenza materna, un punto fermo, una luce.
Abbiamo avuto il dono di salutarla negli ultimi giorni, trovandola lucida, serena, grata.
Nessun lamento, solo ricordi belli e una fede che non si è mai spenta.
Crediamo che il Signore, nella sua bontà, saprà accoglierla nella vita eterna.
A lei, che ha donato gratuitamente valori cristiani e amore autentico, diciamo con gratitudine:Grazie Dio, grazie Chiara".
A nome dei ragazzi della Cerasella.