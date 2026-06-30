Grazie Chiara...maestra di luce

Nel quartiere che ha visto crescere generazioni di bambini e bambine la scomparsa della "Signorina Chiara De Palo" lascia un vuoto profondo e condiviso.Figura storica dell'educazione a Corato e Andria, punto di riferimento per la comunità della Cerasella,accanto al compianto Don Antonio Piano ,e per i gruppi giovanili che ha accompagnato per anni, Chiara ha rappresentato un modello di dedizione silenziosa e di servizio cristiano.Oggi i ragazzi della Cerasella ne ricordano la testimonianza con gratitudine e affetto."Chiara è stata una presenza che ha segnato profondamente le nostre vite.Per anni ha insegnato nelle scuole elementari di Corato e Andria, accompagnando ogni bambino con una cura che non lasciava indietro nessuno. Molti di noi la ricordano ancora come la Signorina Chiara, una maestra capace di ascoltare, guidare e proteggere con una dolcezza che era forza.Nei gruppi della Cerasella — Ragazzi Nuovi e Comunità 14 — Chiara ha costruito comunità, ha formato chierichetti e lettori, ha preparato tanti bambini alla prima comunione, ha condiviso ritiri spirituali con i missionari Comboniani nella sede di Bari.In un quartiere spesso dimenticato, lei è stata una presenza materna, un punto fermo, una luce.Abbiamo avuto il dono di salutarla negli ultimi giorni, trovandola lucida, serena, grata.Nessun lamento, solo ricordi belli e una fede che non si è mai spenta.Crediamo che il Signore, nella sua bontà, saprà accoglierla nella vita eterna.A lei, che ha donato gratuitamente valori cristiani e amore autentico, diciamo con gratitudine:Grazie Dio, grazie Chiara".A nome dei ragazzi della Cerasella.