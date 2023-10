Energia: il ruolo chiave delle fonti rinnovabili nella transizione ecologica

Utilities e fornitori di energia sono fondamentali per la diffusione delle rinnovabili

A che punto siamo sulle rinnovabili in Italia e nel mondo

Larappresenta ormai una priorità a livello globale, con la necessità di uno sforzo comune per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e mitigare gli effetti della crisi climatica.Si tratta di innanzitutto di undell'economia mondiale, passando da un modello basato sull'utilizzo dei combustibili fossili a uno incentrato sulle(solare, eolico, idroelettrico, biomasse, geotermico).Le energie rinnovabili svolgono un, infatti fanno parte degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Uniti per lo sviluppo sostenibile, ma anche del Green Deal europeo e del pacchetto Fit for 55 dell'UE.Proprio l'ha definito obiettivi molto ambiziosi nell'ambito della transizione green, ovvero la diminuzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e la, per trasformare l'Europa in un continente climaticamente neutro e contrastare le conseguenze del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.Per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili anche iricoprono un ruolo di fondamentale importanza.In Italia, per usufruire di energia da fonti rinnovabili è possibile guardare al mercato libero, affidandosi a realtà attente alla sostenibilità come. Questa digital energy company, infatti, propone un'offerta luce che permette di disporre di energia verde certificata, grazie al servizio di valore aggiuntivo My Green Energy.Nel dettaglio, l'energia elettrica fornita da Pulsee Luce e Gas può vantare della, un titolo rilasciato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ogni megawattora di energia elettrica rinnovabile immessa nella rete che certifica la provenienza dell'energia fornita da, quindi senza nessuna emissione diretta di gas serra.Negli ultimi anni la quota delle energie rinnovabili è cresciuta in modo considerevole, raggiungendo unSecondo il Global Electricity Review 2023 di Ember, un think-thank indipendente specializzato nell'analisi dei dati energetici per la promozione dell'elettricità pulita, lo scorso anno. Si tratta di una crescita significativa rispetto al 10% registrato nel 2021, con la generazione di energia eolica che è aumentata del 17% e quella di energia solare fotovoltaica del 24%.La crescita delle rinnovabili ha permesso di, con un livello che nel 2022 ha raggiunto il minimo storico mai registrato fino ad ora scendendo adOggi oltre 60 paesi generano almeno il 10% dell'elettricità necessaria a coprire il proprio fabbisogno energetico da solare ed eolico, tuttavia lesono aumentate dell'1,3% nel 2022 a causa di un incremento dei consumi, maSecondo i dati di Terna,, in calo rispetto al 35,4% del 2021 soprattutto a causa della siccità che ha ridotto la produzione di energia elettrica di molte centrali idroelettriche.Mentredella sua capacità nel 2022, ilha aumentato la sua generazione dell'11,8% sul 2021 raggiungendo il. L'eolico invece è rimasto pressoché stabile lo scorso anno, con una produzione di elettricità di 20,3 TWh in lieve calo dell'1,8% rispetto al 2021.Per accelerare la transizione ecologica, dunque, sarà, per sostenere un idroelettrico in crisi a causa degli effetti del cambiamento climaticoQuesto decennio sarà infatti decisivo per il clima e potrebbe rappresentare l'inizio della fine dell'era fossile e l'ingresso definitivo nell'era dell'energia pulita. Il cambiamento sta avvenendo velocemente, ma il raggiungimento di un settore energetico net zero e di un'economia carbon neutral