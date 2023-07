Corato senza corrente elettrica, gran parte della città "senza luce" per un quarto d'ora

L'eccezionale ondata di calore che sta colpendo la Puglia (e non solo) in questi giorni, lascia i suoi strascichi: dalle ore 18:10 circa infatti, molte zone di Corato sono rimaste senza energia elettrica.Se in alcuni punti, come Piazza Giorgio Almirante o in centro, la corrente è saltata ad intermittenza, altre zone, come Via Sant'Elia, Via Prenestina, Via Don Minzoni, sono rimaste senza energia elettrica per circa un quarto d'ora. Problemi anche nella zona industriale e nelle campagne.In questo momento la situazione sembra ripristinata in molti punti della città, vedremo con il calar delle tenebre come gli impianti della nostra città reggeranno ai migliaia di condizionatori e alle migliaia di lampadine accese contemporaneamente.