Caro energia: tutta la verità sugli oneri in bolletta

L'associazione "Energia per tutti" - che attraverso professionisti del settore si propone di promuovere una maggior tutela dei consumatori di energia - ha fatto pervenire una proposta molto concreta che auspica una riforma strutturale del sistema elettrico: riforma che, se attuata dal Governo, permetterebbe di contenere l'attuale crisi energetica ed apportare una speranza di un sistema elettrico finalmente efficiente, competitivo ma soprattutto dalla parte del cittadino.La proposta non vuole generare aiuti al cittadino ed alle imprese attingendo al debito pubblico con soluzioni peggiori dei danni provocati dall'aumento del gas.La soluzione proposta si basa, al contrario, sul risanamento dell'azione politica, con eliminazione di tutti gli aiuti, sovvenzioni, facilitazioni, prebende che sono state elargite nel mercato elettrico a determinate categorie di imprese, messe ingiustamente a carico della bolletta e non a carico del sistema politico che le ha generate ed inventate, di cui si deve assumere la responsabilità.La proposta auspica innanzitutto l'eliminazione di ogni incentivo alla produzione dell'energia elettrica, pagato indebitamente dalle bollette attraverso oneri di sistema che erano invece destinati esclusivamente a pagare costi gravanti sugli ex monopolisti pubblici all'atto della liberalizzazione. Tali incentivi dovrebbero essere eliminati, o ridimensionati perché molte volte non corretti, ed essere posti, se mantenuti, in capo al Bilancio dello Stato. Si otterrebbe subito una riduzione in bolletta per i cittadini e le imprese di circa 9 miliardi di euro.E' importante far saper che l'eliminazione del marginal price in borsa per il pagamento dell'offerta di produzione potrebbe portare enormi vantaggi al cittadino e alle imprese, che sono chiamati a supportare ingiustamente le energie quali l'idroelettrico che non usano il gas e che quindi non hanno aumenti, ma che invece la borsa paradossalmente consente di valorizzare al prezzo dell'elettricità prodotta con il gas. Questo cambiamento porterebbe una riduzione dei costi in bolletta per i cittadini e le imprese di un imponente somma pari a 57 miliardi di euro.Questo imponente importo fra l'altro evidenzia un altro inquietante problema degli extra profitti, del tutto oscurati artatamente da questo aumento dei prezzi indotti in modo artificiale dalla struttura obsoleta della pubblica borsa elettrica , inefficiente e del tutto contraria agli interessi dei cittadini.Altra interessante proposta è quella di tornare alla pratica nei primi anni della liberalizzazione attribuendo pro quota in base ai consumi a tutti i cittadini ed alle imprese l'energia internazionale importata a buon prezzo, senza alcuna tassazione e balzello, eliminando immediatamente l'attuale gestione dell'importazione, dove alla fine tale energia viene spartita fra gli speculatori con un aggravio di spesa dei diritti di asta che vanno a vantaggio di Terna.Si avrebbe una riduzione della bolletta degli italiani di un importante importo circa 16 miliardi di euro.Collegata a questa proposta anche la reintroduzione del diritto dei clienti energivori di approvvigionarsi direttamente di energia di importazione a buon prezzo, nell'adozione dalla interrompibilità del loro carico che accettano per evitare eventuali distacchi dell'interconnessione nel caso che tale sovraccarico rappresenti un pericolo per la rete. Reintrodurre tale norma vuol dire dare di nuovo certezza di approvvigionamento ai clienti energivori (acciaierie, etc.), eliminare l'ingiusto aggravio di oneri di sistema pagati dal cittadino per abbassare le attuali tariffe agli energivori (2 miliardi di euro), consentendo a questi ultimi di spuntare condizioni sicuramente più favorevoli rispetto a quelle attuali. Questa proposta, migliorativa del sistema, porterebbe una riduzione dei costi in bolletta di 3 miliardi di euro.Ma vi sono proposte anche per ridurre i costi del trasporto dell'energia elettrica abbassando i margini consentiti alle società pubbliche che trasportano energia elettrica a quelli tipici delle società immobiliari avendo cespiti ammortizzabili a lunghissimo tempo. Si ritiene che sia per Terna che per Enel e le società municipalizzate il tetto del margine al 10% sia un punto di equilibrio non superabile. Oggi invece Enel distribuzione ha riconosciuto da ARERA un ingiustificato MOL pari al 50%. Se le tariffe di ARERA fossero adeguate e a questo MOL del 10% la riduzione dei costi in bolletta sarebbe di circa 3 miliardi di euro. Ma le società di distribuzione potrebbero accettare anche l'eliminazione di ogni divieto al libero transito sulla rete elettrica dell'energia autoprodotta di tipo rinnovabile. La gestione monopolistica ed autoritaria da parte delle società pubbliche che gestiscono il mercato ha eliminato quel diritto addirittura riconosciuto a suo tempo da Enel monopolista pubblico agli autoproduttori di far circolare liberamente e senza oneri sulla rete elettrica pubblica la propria autoproduzione per ridurre i costi dei propri consumi attraverso l'uso diretto della propria energia. Ciò porterebbe una riduzione dei costi in bolletta di circa 1,8 miliardi di euro.Per completare il quadro degli ingiusti oneri generali oggi pagati dai cittadini e dalle imprese ci sono gli oneri ormai illegittimi o desueti collegati a riconoscimenti ancora attributi alla Ferrovie dello Stato su aspetti addirittura ante nazionalizzazione del 1960, e, per ultimo l'incomprensibile aiuto che il cittadino deve dare in bolletta per le società di ricerca nel settore elettrico che in altri paesi vengono gestite con utili non indifferenti. La conseguente riduzione in bolletta sarebbe di circa 1 miliardo di euro.Per finire non poteva mancare una critica al valore delle accise e delle tasse applicate alla bolletta rispetto allo standard europeo.La proposta è di riportare appunto la tassazione allo standard europeo dove molte volte non esiste il concetto di accise e dove l'aliquota IVA risulta molto più bassa che in Italia. In tutti i casi si propone che sia mantenuto il gettito dell'IVA ai valori precedenti all'aumento dovuto alle sanzioni . In pratica si propone di sterilizzare l'IVA al valore medio di vendita dell'energia 2021 a 125 euro/MWh. In tal caso la riduzione in bolletta a favore dei cittadini e delle imprese sarebbe di 15 miliardi di euro.In pratica la somma dei risparmi in bolletta come proposti sarebbe pari all'imponente somma di circa 102,8 miliardi di euro che dovrebbe essere ovviamente rivista al variare del prezzo atteso dell'elettricità da gas.La proposta ipotizza per la produzione di elettricità a causa dei problemi sul gas nel 2022 un sovraccosto rispetto al 2021 in bolletta dovuto alle assurde ripicche fra UE e Russia sul gas che nulla hanno a che fare con le questioni politiche ma solo sulla gestione contrattuale che la Russia vorrebbe a lungo termine, di circa 143 miliardi di euro (con un aumento del prezzo medio dell'energia necessaria all'Italia di circa 300 miliardi di kWh, da 0,125 a 0,5 euro/KWh ovvero il 400% di aumento). Se adottassimo queste riforme in ossequio ai diritti del cittadino, che valgono 102 miliardi di euro, per togliere ogni discriminazione e onere ingiusto in bolletta, avremmo un abbattimento di questo sovraccosto costo a circa 41 miliardi ovvero il 40% di quello atteso, sempre importante, ma che potrebbe modificare in modo veramente sostenibile il tasso di sopravvivenza delle imprese portandolo a valori sicuramente molto superiori a quello che si prevede attualmente oggi (200.000 aziende in fallimento), con una ragionevole speranza di una tenuta della coesione sociale dell'ordine pubblico.Gli esperti che propongono questa riforma ipotizzano anche un acquisto di gas con contratti a lungo termine di raggruppamenti di imprese e cittadini privati direttamente dalla Russia, per ripristinare un modo contrattuale non soggetto a sanzioni ma osteggiato in modo incomprensibile da ENI , con una iniziativa privata ma collettiva, escludendo ENI che pratica contratti spot e tariffe elevatissime collegate alle borse speculative dell'Europa occidentale che sarebbero abbandonate per adottare il prezzo molto più basso bilaterale di Gasprom. Ciò potrebbe addirittura riportare la bolletta a valori ancor più bassi con un abbattimento del sovraccosto residuo di circa 40 miliardi a valori molto vicini allo zero. Si potrebbe addirittura ipotizzare, in questo ultimo caso, un incredibile riduzione della bolletta rispetto al 2021 E' ovvio che tale iniziativa dovrebbe essere non osteggiata dal Governo.E' ovvio che gli esperti che avanzano questa proposta auspicano che qualche coalizione presente alle elezioni adotti questo pacchetto di riforme. Sicuramente avrebbe il loro appoggio e forse di molti italiani che non riescono più a pagare la bolletta della luce.