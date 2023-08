Ferragosto e le barche di Santa Maria: un connubio secolare che si rinnova

Le barche di Santa Maria salpano nei vicoli della città di Corato, come da tradizione secolare nella settimana ferragostana.Via Roma, Piazza Sedile, l'Abbazia, ma anche i balconi di centro e periferie, per una settimana almeno diventano porti di creazioni in carta, bambù e legno, realizzate dai nostri concittadini.Una tradizione secolare, che si perde nella notte dei tempi, quasi inspiegabile per una città come Corato. Molteplici sono le ipotesi che tentano di "spiegare" questa tradizione: secondo alcuni, le barche sono simbolo di cristianità: nell'antichità infatti, non era raro associare la figura della barca a quella della croce; un'altra ipotesi suffragata è quella secondo cui le barche fossero di buon auspicio per gli emigrati andati via da Corato in cerca di fortune; o ancora, si associa l'immagine della barca a quella di Maria "traghettatrice di anime".Da qualche anno poi, la Pro Loco Quadratum ha istituito un concorso che premia le barche più belle, questi i premi: al primo classificato andrà un premio di 300 euro, al secondo uno da 150 euro, al terzo un premio di 100 euro.