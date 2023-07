Torna il Concorso "Barca di Santa Maria", nell'edizione 2023

Torna a Corato il tradizionale concorso "La Barca di S. Maria", edizione 2023, indetto dal Comune di Corato in collaborazione con la Pro Loco Quadratum Corato.Sul sito istituzionale del Comune e su quello della Pro-Loco รจ stato, infatti, pubblicato l'avviso per la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione della Barca di S. Maria e la sua interpretazione attraverso una forma d'arte a scelta.I partecipanti dovranno far pervenire ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ ๐‹๐จ๐œ๐จ "๐๐ฎ๐š๐๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ฆ" ๐ฏ๐ข๐š ๐ž-๐ฆ๐š๐ข๐ฅ ๐š ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ@๐ฉ๐ซ๐จ๐ฅ๐จ๐œ๐จ๐œ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ.๐ข๐ญ ๐จ๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐š๐œ๐ž๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ž๐๐ž ๐๐ข ๐๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š ๐’๐ž๐๐ข๐ฅ๐ž, ๐Ÿ’๐Ÿ, l'istanza di partecipazione con allegata fotografia del manufatto da esporre con relative dimensioni corrispondenti a quelle sopra citate, ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ‘.๐ŸŽ๐ŸŽ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ• ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ e consegnare le barche, in Piazza Sedile presso la sede della Pro Loco "Quadratum", ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐Ÿ— ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ง๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ.Sulle pagine social del "Comune di Corato" e della Pro Loco "Quadratum" sarร pubblicata una galleria dedicata dei partecipanti.L'avviso e il modello di domanda sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/concorsobarcasmaria2023 e dal sito della Pro Loco