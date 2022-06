L'Università della Terza Età "Edith Stein" di Corato concluderà l'Anno Accademico 2021-2022 con lo svolgimento della tradizionale "Festa del diploma", attraverso la quale sarà celebrato un anno pieno di voglia di condividere e incontrarsi, nonostante le difficoltà ed i protocolli.L'appuntamento, posticipato per vicinanza al presidente Natascia Berardi - colpita da un lutto improvviso -, si terrà venerdì 24 Giugno alle 18:30 nella sede di via Giappone, 40 ed è patrocinato da Comune di Corato e FederUni.Il programma della serata prevede i saluti istituzionali di:, vicesindaco e assessore alla cultura e alla pubblica istruzione;assessore alla città solidale e alle politiche sociali con delega alla terza età;, presidente del Movimento "Vivere in";, Presidente dell'Università della Terza Età "Edith Stein" di Corato.Il maestrodirigerà il coro con gli inni istituzionali ed allieterà l'evento con i suoi interventi.Durante la serata sarà esposto il racconto dell'Anno Accademico e si svolgerà la consegna dei diplomi ai corsisti.L'Università della Terza Età ha deciso di onorare la grande vita culturale di due coratini di eccellenza consegnando ben