Università della Terza Età, sabato si conclude l'anno accademico

L'Università della Terza Età "Edith Stein" conclude il suo Anno Accademico 2022/2023 con la "*Festa del Diploma*", celebrando così un anno ricco di cultura, amicizia ed armonia.L'appuntamento si terrà Sabato 27 Maggio 2023 - ore 18.00 presso la sede U.T.E. sita in Via Giappone, 40.Dopo la serata "Con parole mie" pensata per il Maggio dei Libri e che ha rappresentato una sorta di anteprima dell'evento conclusivo del programma UTE, momento dei saluti prima dell'estate, ripercorrendo i momenti vissuti durante quest'anno con corsisti e docenti e con una serata speciale allietata dal coro diretto dal M° Gennaro Sibilano.Infatti, ai saluti istituzionali di Felice Addario - Assessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali con delega alla terza età e di NatasciaBerardi - Presidente UTE "Edith Stein" seguirà un percorso musicale nel corso dei decenni del '900 dal titolo "Amore...e niente più" dedicato alpiù nobile dei sentimenti.Saggio dei corsi e dei laboratori di arte e manipolazione creativa arricchiranno la serata che culminerà con la consegna della Laurea adHonorem da sempre dedicata ai coratini in terza età che si sono distinti come eccellenze sul territorio.Quest'anno la Presidenza ed il Direttivo dell'Università hanno deciso di onorare la figura del Prof. Aldo Mosca, recentemente scomparso.