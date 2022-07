In occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani proposta da Papa Francesco, l'Università della Terza Età "Edith Stein" ha organizzato "Nella vecchiaia daranno ancora frutti", serata che ha l'obiettivo di celebrare e omaggiare gli anziani, in quanto custodi della memoria e apripista del cammino delle nuove generazioni.L'evento, che gode del patrocinio del comune di Corato, si terrà martedì 26 luglio a partire dalle 20:00 nel chiostro del palazzo di città. Durante la serata si esibirà anche il tenore Vito Cannillo, con l'accompagnamento di Emanuele Petruzzella al pianoforte. Insieme alla musica, ci sarà spazio anche per i reading curati dal Movimento "Vivere In".