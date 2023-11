Una serata con Dante in un libro

L'Università della Terza Età "Edith Stein" è onorata di ospitare la*presentazionedel libro **"Cento (e uno) caffè con Dante" *del Prof. Paolo Farina (etetedizioni) che si terrà *Martedì 28 Novembre 2023 *alle *ore 18.30 *pressola *Sede UTE in Via Giappone, 40*.Il prof. Paolo Farina è laureato in lettere classiche; ha conseguito undottorato in teologia dommatica presso la Pontificia università Lateranensedi Roma. Dal 2020 è dirigente scolastico del CPIA BAT "Gino Strada". Dal2014 direttore della testata online "Odysseo, navigatori della conoscenza".Giornalista e autore di diverse pubblicazioni tra cui "Simone Weil, laragionevole follia d'amore" (Edigrafital 2000). Ha pubblicato nel 2023"Cento (e uno) caffè con Dante", un commento a ciascuno dei cento cantidella Divina Commedia nello spazio di un caffè. Il libro gode dell'altopatrocinio del Segretario Generale della Società Dante Alighieri.Già acclamato da pubblico e critica, l'opera è vincitrice della primaedizione del Contest "L'Autore possibile" del Festival "Il libropossibile".La serata seguirà il seguente programma:*Saluti*Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di CoratoNatascia Berardi - Presidente UTE "Edith Stein"*Conversano con l'autore Prof. Paolo Farina*Prof.ssa Angela AdduciDott. Sabino Zinni