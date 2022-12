"Food art" di Diego Cusano, per Natale il dono del Gruppo Megamark alla città di Bari

Cartellate, panettoni, pandori, torroni ma anche stelle di Natale e vischio. Solo alcuni dei simboli e prodotti tipici del Natale protagonisti delle originali illustrazioni realizzate da, artista contemporaneo di 'food art' di fama internazionale che, in questi giorni, è possibile ammirare percorrendo corso Vittorio Emanuele.Un dono alla città di Bari deldi Trani, leader della distribuzione organizzata del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Iperfamila, oltre che un omaggio alle donne che, sulle illustrazioni, rappresentano in chiave artistica il tema del Natale.Le sette installazioni contengono 14 opere realizzate in esclusiva, per festeggiare lo shopping natalizio, da Diego Cusano, che ha collaborato con marchi famosi come, tra gli altri, Adidas, Algida, Barilla, Dior e Kimbo e le cui illustrazioni accostano fotografia e disegno a matita con combinazioni fantasiose e surreali. I totem, in omaggio a un uso responsabile delle risorse energetiche, sono dotati di pannelli fotovoltaici che consentono di autoprodurre l'energia necessaria per illuminarli.«Siamo stati piacevolmente colpiti - spiega il Cavaliere del Lavoro, presidente del Gruppo Megamark - dall'originalità e dall'intuizione di questo giovane artista che realizza illustrazioni, mai banali o prevedibili, partendo dall'osservazione della realtà che ci circonda; ci piace pensare che queste immagini rappresentino le nostre clienti, elegantemente vestite con i prodotti e i simboli del Natale, mentre fanno shopping o festeggiano».