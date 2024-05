Vetri in frantumi per la Little Free Library

Continua a non vivere momenti fortunati la Little Free Library di Piazza Vittorio Emanuele. inaugurata il 5 febbraio 2024, la piccola casetta dedicata ai libri, aveva già subìto danni, dopo l'attacco vandalico del 22 marzo scorso.Immediatamente riparata, la Little Free Library ha vissuto un paio di mesi tranquilli, fino a ieri, quando ha ricevuto un altro brutto colpo, questa volta, pare, fortuito. È stata una pallonata infatti, molto probabilmente, a mandare in frantumi il plexiglass protettivo della mini libreria.Vetri troppo fragili? Posizione della Little Free Library non idonea? Piedi poco brasiliani dei nostri piccoli Ronaldo e Messi? A prescindere dalle cause più o meno ironiche di questo piccolo incidente, una cosa è certa: il "pallone" ancora una volta nel nostro paese, ha battuto la cultura, ma quest'ultima è già pronta a rifarsi e pareggiare la partita.Come preannunciato dall'Assessore alla Cultura Beniamino Marcone, la libreria potrebbe essere riparata già nella giornata di oggi, un segnale importante per la comunità.Per i piedi non proprio educati invece dei nostri aspiranti piccoli calciatori, forse ci vorrebbero aree sportive più idonee. O semplicemente questi ragazzi dovrebbero appendere le scarpette al chiodo, provare a cimentarsi in giochi senza palla, come il caro vecchio nascondino e, perché no, dedicarsi alla lettura di un buon libro. Per la gioia dei vetri di finestre e librerie.