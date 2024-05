Euterpe Best Music School a Corato: un'edizione da applausi

Orchestra I.C. Dante Alighieri L'Aquila – Pianoforte digitale

Mg Brass Ensemble (I.C. Massari Galilei – Bari): Buono acquisto di 200,00 euro

Orchestra I.C Nicola Fiorentino (Montalbano Jonico -MT): Set di 10 leggii

Orchestra I.C. Bovio-Pontillo-Pascoli (Cicciano – NA): Set di 10 leggii

Orchestra Archetti Stravaganti (Corato – Ba): Set di 10 leggii

Orchestra I.C. Fuscaldo – Cs: Set di 10 leggii

TARGA "Euterpe Best Music School 2024" assegnata all'IC Dante Alighieri – L'Aquila

TARGA "Euterpe Best Music Teacher 2024" assegnata alla prof.ssa Daniela Meo dell'IC di Fuscaldo

PREMIO "Euterpe Best Music Arranger" assegnato al prof. Giancarlo Giannangeli dell'I.C. Dante Alighieri

Borsa di studio "Romantic Euterpe" assegnata al violinista Vespasiani Andrea Libero di Capurso - BA

Borsa di studio "Classic Euterpe" assegnata al pianista Condoleo Stefano di Vibo Valentia

Borsa di studio "Modern Euterpe" assegnata al chitarrista Sabatelli Giovanni di Mola di Bari

Si chiude tra gli applausi l'edizione 2024 del concorso di musica "Euterpe Best Music School", destinato agli allievi delle scuole pubbliche e private ad indirizzo musicale o con progetti musicali. Tre giorni intensi, nel corso dei quali oltre cinquecento studenti, tra solisti, formazioni da camera e orchestre provenienti da tutta Italia, hanno dato prova della bontà del lavoro svolto insieme ai loro docenti. La giuria, presieduta dalla pianista e didatta barese Giovanna Valente, e composta da musicisti e docenti di chiara fama nazionale e internazionale, ha espresso apprezzamento unanime per ognuno dei giovani musicisti che ha preso parte all'iniziativa, per aver dimostrato costanza e dedizione, caratteristiche necessarie e fondamentali per chi sceglie di dedicarsi allo studio della musica.Tanti i premi e le medaglie assegnate nel corso dei tre giorni di audizioni della "Euterpe Best Music School 2024", ma anche borse di studio per sostenere i giovani più meritevoli nel loro percorso di studi.«È stata una edizione che si farà ricordare per il numero dei partecipanti e per la qualità espressa dai giovani musicisti. La presenza di oltre cinquecento studenti per l'Euterpe è un record e ci riempie di orgoglio» afferma il maestro Francesco De Santis, direttore artistico del Concorso Euterpe.«Desidero ringraziare di cuore quanti hanno reso possibile l'iniziativa, a partire dai componenti della giuria che hanno messo a disposizione di Euterpe la loro competenza e professionalità; la Fondazione Cannillo, La Fondazione Casillo, il Rotary Club di Corato e tutti quegli enti ed attività che, con la propria vicinanza, hanno consentito che l'Euterpe potesse continuare ad offrire ai giovani musicisti un'occasione di confronto e di crescita» aggiunge il maestro De Santis.Non può mancare un pensiero anche ai docenti che, quotidianamente formano i giovani musicisti nelle scuole italiane, instillando in loro la passione e l'amore per la musica. «A questi colleghi va il mio apprezzamento per il non semplice lavoro che svolgono con i propri studenti. La musica è uno strumento di formazione e di educazione alla bellezza e il suo studio presuppone dedizione e duro lavoro. Per questo sono grato a chi, ogni giorno, forma attraverso la musica le nuove generazioni» aggiunge De Santis.Parole di apprezzamento arrivano anche dalla presidente di giuria, la pianista e didatta barese Giovanna Valente. «È encomiabile la serietà e il livello di preparazione dimostrato dai giovani partecipanti al concorso. Non è scontato riscontrare un livello di applicazione tale da raggiungere i risultati che abbiamo potuto apprezzare noi giurati» ha affermato.Sul sito ufficiale del concorso, www.concorsoeuterpe.it , è possibile consultare l'elenco completo dei partecipanti e i piazzamenti. A breve sarà inoltre pubblicato il materiale video e fotografico per ripercorrere i momenti salienti di una manifestazione che può dirsi ampiamente riuscita.Di seguito l'elenco dei premi assegnati: