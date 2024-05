Al via l'ottava edizione della Granoro Cup al Levante Center di Bari

Trenta società provenienti da tutta laper un grande evento all'insegna del divertimento e dell'aggregazione.È partito il conto alla rovescia per l'ottava edizione della, tra i tornei di calcio giovanile più attesi della stagione: l'evento, che accoglierà oltre 1200 bambini, si terrà il prossimoaldi Bari.Nuova location (lo scorso anno la manifestazione fu ospitata dal centro sportivo "Nick Bari") e nuova importante collaborazione: accanto alla, storica organizzatrice che diede il via alla Granoro Cup nel 2015, ed alla, da quest'anno c'è anche la, straordinario punto di riferimento non soltanto per il calcio giovanile pugliese, ma per tutto quello del sud Italia.Non solo calcio, ma anche spazio alla buona gastronomia con lo: come nelle precedenti edizioni, lo chef di Pasta Granoro preparerà un primo piatto a tutti i presenti, ai quali sono riservate altre imperdibili sorprese.La Granoro Cup 2024, evento patrocinato dal, sarà preceduta da due appuntamenti: dopo il successo della passata edizione, infatti, lunedì 20 maggio alle ore 19:30 torna "", trasmissione web presentata dal giornalistae che sarà trasmessa sulla pagina facebook dellae sul canale youtubeInoltre, per la prima volta, la manifestazione sarà presentata in conferenza stampa: ad ospitarla sarà lail prossimo. Prevista, nell'occasione, la presenza della, amministratore delegato di Granoro, oltre che della locale amministrazione comunale e di una rappresentanza delle tre società organizzatrici.