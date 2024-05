Innovazione e crescita: a Corato imprenditori e Regione Puglia parlano di impresa

Ieri sera, presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II", si è tenuto il convegno dal titolo "Le opportunità messe a disposizione dalla Regione per aumentare la competitività delle nostre imprese". Nel corso dell'evento organizzato dall'Associazione Imprenditori Coratini (AIC), in collaborazione con la Regione Puglia, e moderato da Massimo Mazzilli, membro del CDA dell'AIC, si è discusso del futuro delle imprese locali e delle strategie per aumentare la loro competitività.Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Corrado De Benedittis, il Presidente dell'AIC, Claudio Amorese, ha sottolineato l'importanza di una visione chiara per l'innovazione, evidenziando le sfide che le PMI affrontano nell'internazionalizzazione e nella gestione dei talenti. Ha inoltre richiesto un maggiore snellimento burocratico per permettere alle imprese di mantenere la competitività a livello internazionale.Alfonso Cialdella, Presidente di CONFIMI Industria Bari, ha messo in luce l'importanza di creare sinergie con il mondo dell'istruzione per attrarre i giovani talenti e fermare l'emigrazione.Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha presentato dati incoraggianti sulla crescita del PIL regionale (con l'aumento percentuale più alto d'Italia e tra i più alti d'Europa) sottolineando la resilienza e la capacità di recupero della Puglia, tra le regioni che meno ha sofferto della pandemia.Antonio De Vito, Direttore Generale di Pugliasviluppo, ha condiviso il successo degli investimenti agevolati nella regione, che hanno portato la Puglia ad essere settima a livello nazionale per numero di start-up tecnologiche, con Bari al quinto posto tra le città italiane.Due casi di successo, il Pastificio Granoro e la CMA Lifts, sono stati presentati come esempi emblematici dell'efficacia delle misure agevolative regionali. Aldo Cialdella per il Pastificio Granoro e i fratelli Caputo per la CMA Lifts hanno condiviso le loro esperienze positive, evidenziando l'incremento del fatturato e dell'occupazione grazie all'innovazione e all'uso di nuove tecnologie.La Puglia si conferma così una regione in movimento, pronta a sfruttare le opportunità dell'innovazione per costruire un futuro prospero e sostenibile per le sue imprese e i suoi cittadini. La nostra regione sta diventando sempre più un volano per i giovani imprenditori, senza abbassare i prezzi, ma innalzando la qualità dei servizi e della qualità della vita dei lavoratori.Purtroppo sono ancora tantissimi i giovani che che lasciano la Puglia per cercare migliori opportunità di lavoro o di studio altrove. Per arginare questo fenomeno, è fondamentale creare condizioni favorevoli che possano incentivare i giovani a rimanere o a ritornare. Questo include l'investimento in istruzione e formazione professionale, il sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità, e lo sviluppo di politiche che migliorino la qualità della vita in Puglia. Inoltre, è importante valorizzare le risorse locali e promuovere la Puglia come una regione attraente non solo per il turismo, ma anche per vivere e lavorare.La sfida è complessa, ma la strada intrapresa dalla Regione Puglia e dagli imprenditori è quella giusta. E Corato, con le sue numerosissime aziende virtuose, può essere tra le città protagoniste di questo cambio di rotta.