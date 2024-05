Politica in lutto muore il consigliere comunale Gabriele Diaferia

Mondo politico locale in lutto per la scomparsa di Gabriele Diaferia consigliere comunale di varie legislature ed attuale consigliere comunale nelle file di Direzione Corato.La notizia della sua scomaprsa scuote la comunità locale, lasciando attoniti l'intera cittadinanza e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni.La morte improvvisa ha generato immediatamente un'ondata di cordoglio tra i colleghi del consiglio comunale e la cittadinanza, che ricorderà Gabriele Diaferia per la dedizione al suo lavoro, altruista e con una sensibilità verso le persone più deboli, e il suo impegno nella vita politica locale.La Redazione di Coratoviva è vicina alla famiglia in questo momento.