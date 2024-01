Forza Italia, Corato tra i baluardi d'Italia del partito: record di oltre 500 tesserati

Forza Italia, anno da record per Corato: con oltre 500 tessere consegnate (506 per l'esattezza), la nostra città è tra le più fedeli al partito fondato da Silvio Berlusconi nel novembre 2013 facente parte dell'omonima formazione politica attiva dal 18 gennaio 1994.Corato dunque giocherà un ruolo fondamentale nelle elezioni di sabato 13 gennaio, allorquando saranno previste le operazioni di voto per l'elezione del coordinatore provinciale e per i membri elettivi del comitato provinciale.Sui circa 9000 elettori ai congressi in Puglia aventi diritto voto, di cui oltre 3000 solo per la provincia di Bari, Corato conta il 5,6% del totale degli elettori pugliesi e addirittura il 17% degli elettori in provincia di Bari.Anche per questo Corato è stata scelta come seggio per le suddette votazioni. Sabato infatti, presso La Locanda di Beatrice, dalle ore 13 alle ore 19, sono previste le operazioni di voto per l'elezione del coordinatore provinciale e per i membri elettivi del comitato provinciale.In sintesi, le istruzioni valide per l'espletamento delle operazioni di voto.Gli aventi diritti al voto sono i soci e i grandi elettori iscritti a Forza Italia. Presso il seggio di Corato votano i soci residenti nei Comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo, Bitonto.Per accedere alle operazioni di voto, è necessario essere muniti del documento di riconoscimento in corso di validità.A partire dalle ore 10.00 si svolgerà il dibattito preliminare alle operazioni di voto con possibilità per i soci di collegamento da remoto.I seggi elettivi saranno dislocati presso i seguenti siti:1) Bari, Villa Romanazzi Carducci(sede presidenza del congresso e seggio elettorale per gli iscritti dei comuni di Triggiano, Valenzano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Adelfia, Sannicandro di Bari, Bitetto, Grumo, Binetto, Toritto, Bitritto, Modugno);2) Altamura, Multicinema Teatro Mangiatordi(seggio elettorale per i soci dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Palo del Colle, Poggiorsini, Santeramo del Colle, Gioia del Colle, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari);3) Monopoli, nella Tenuta Chianchizza(seggio elettorale per i soci dei comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari, Conversano, Turi, Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello, Locorotondo);4) Corato, a La locanda di Beatrice(seggio elettorale per i soci dei comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo, Bitonto).Per quanto riguarda il conteggio dei primi dati relativi al tesseramento, il distretto di Corato conta 849 adesioni così ripartite:Corato 506Ruvo di Puglia 193Terlizzi 30Bitonto 8Giovinazzo 74Molfetta 38