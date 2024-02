Il 23 e 24 febbraio 2024 si è svolto a Roma il primo Congresso Nazionale di Forza Italia, dell'era post berlusconiana.Il Congresso, ha eletto per acclamazione il ministro degli Esteri, l'Onorevole Antonio Tajani, già investito del ruolo di Segretario del partito dopo la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi.Anche la Puglia ha avuto un suo rappresentante all'interno della Segreteria Nazionale, con la nomina tra i membri della stessa dell'Onorevole Mauro D'Attis.Il raggiungimento di questo traguardo è stato reso possibile grazie alla celebrazione dei Congressi Provinciali, svolti in tutta la penisola, tra gennaio e febbraio 2024.Anche Corato, grazie ai suoi 575 tesserati è stata una delle sedi congressuali della provincia in data 13 gennaio 2024, esprimendo ben quattro candidati, di cui tre collegati alla "mozione Gallo" ed uno alla mozione Carrieri, oltre a cinque candidati delegati al Congresso Nazionale, di cui quattro collegati alla "mozione Gallo" ed uno alla "mozione Carrieri", sostenuta da quel gruppo di tesserati che non avendo ottenuto il risultato sperato, così come riportato da un articolo, sono già alla ricerca di una nuova "casa".L'esito delle urne ha decretato la vittoria della mozione Gallo con la conseguente nomina a Segretario Provinciale del dott. Giuseppe Gallo e l'elezione di due componenti del Coordinamento Provinciale, Lorena Mangione e Giuseppe Tarantini e di quattro Delegati al Congresso Nazionale e cioè Lorena Mangione, Giuseppe Tarantini, Giancarlo Ungaro e Antonio Sassi, tutti cittadini di Corato.Il Direttivo Provinciale, insediatosi il 07 febbraio 2024, ha provveduto a nominare, tra gli altri, Giancarlo Ungaro, già membro di diritto, in quanto Segretario cittadino di Corato, Vice Coordinatore Vicario con delega agli enti locali.Quindi, a smentita di quanto scritto nell'articolo sopracitato, il giornalista che probabilmente non ha avuto cura di informarsi al meglio, Forza Italia Corato ha eletto i suoi rappresentanti a livello provinciale e nazionale e non il contrario.Detto ciò, ci preme pertanto ringraziare chi ha creduto in noi, tesserati ed elettori in primis, che ci hanno permesso di ottenere questi risultati.Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare l'Onorevole Mauro D'Attis, amico e militante della prima ora, nonchè coordinatore Regionale di Forza Italia, il neo Segretario Provinciale, Giuseppe Gallo e Giancarlo Ungaro, suo Vicario, riconfermando a tutti la stima e la fiducia della sezione di Corato e augurando, a tutti loro, un buon lavoro.