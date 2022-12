Natale, Damiani: «Maggiore serenità per famiglie e imprese»

«Il clima di ritrovata fiducia di consumatori e imprese è il miglior regalo di Natale che potessimo sperare di trovare sotto l'albero». Ad affermarlo il senatore pugliese, che ha commentato gli ultimi dati diffusi dall'Istat: «Famiglie e imprese negli ultimi due mesi hanno maggiore serenità e aspettative positive sul futuro, grazie alla fiducia nell'operato di un governo che dà garanzie di stabilità e con una visione finalmente di lungo termine» ha sottolineato l'esponente di Forza Italia.«Abbiamo innescato un percorso virtuoso. La risposta dei cittadini, con consumi in crescita che sostengono l'economia, e delle imprese fiduciose nell'incremento del lavoro, ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, pur tra le mille difficoltà della congiuntura attuale. Siamo sulla strada giusta, abbiamo messo in campo azioni e provvedimenti che stanno dando i loro frutti e il Paese ce ne riconosce il merito» ha aggiunto e concluso il capogruppo in commissione bilancio.