Furti negli uliveti, Confagricoltura Bari chiede l'intervento delle autorità

Nei giorni scorsi la Confagricoltura Bari-Bat ha inviato una richiesta di incontro con le autorità competenti per discutere sull'ordine pubblico, «a seguito dell'intensificarsi del fenomeno di furti nelle campagne in particolare del nord barese».«La questione è molto critica per via della stagione, in piena fase di vendita del prodotto. Dopo gli ultimi episodi di cronaca, questo scenario porta a ritenere che nelle prossime settimane l'intera zona della provincia Bat (e non solo) potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione molto pericolosa tra furti di rimorchi agricoli contenenti olive da olio, assalti alle cisterne in uscita dai frantoi e furti direttamente nei fondi agricoli. Pertanto si delinea la necessità di istituire una task force in emergenza per contrastare il fenomeno dei furti» ha sottolineato l'associazione nella nota.Il presidente Massimiliano Del Core ha poi commentato: «Abbiamo convocato un tavolo tecnico per provare a fare proposte per risolvere questo grave problema che attanaglia il nostro territorio. Cercheremo insieme di ragionare sulla questione e cercare soluzioni che possano aiutare i nostri associati e tutti gli agricoltori. Nonostante gli attuali controlli nelle zone agricole, c'è un costante timore. Non è semplice controllare l'intera area, ma intensificare la sicurezza è possibile».